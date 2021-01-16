Как проходит онлайн-обучение на курсах по дизайну интерьеров и как получить эту профессию? Узнайте о плюсах дистанционного обучения.
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Как проходит онлайн-обучение на курсах по дизайну интерьеров и как получить эту профессию?
16 января 2021
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Пандемия коронавируса изменила мир навсегда. Кризис возник не в одной или двух странах. Каждое государство сегодня в той или иной степени испытывает существенные проблемы в экономическом секторе. Очень многие поняли, что для сохранения финансового благополучия придётся менять род деятельности. Действительно, далеко не каждая профессия подразумевает возможность работы в онлайн-режиме (дистанционно). В последнее время отмечает всплеск интереса к творческим профессиям.

Если Вы хотите обеспечить себе финансовую стабильность в будущем, рекомендуем обратить внимание на профессию дизайнера интерьеров. Обучаться следует сразу в комплексе (жилые и общественные интерьеры). На сайте https://skillio.ru/ Вы сможете приобрести полный курс, который позволит обрести новую профессию с нуля. Предоставляются интересные и полезные бонусы, подборки курсов по городам.

Принципы онлайн-обучения

Принципы онлайн-обучения

Бытует мнение, что дистанционное обучение всегда уступает очному аналогу. Это не так! К примеру, сегодня дистанционные курсы по дизайну интерьеров преподаются следующим образом:

  • желающий покупает курс;
  • получает доступ к учебным материалам;
  • за студентом закрепляется куратор;
  • в среднем продолжительность обучения составляет 13-15 месяцев;
  • после каждого отчетного периода студент сдаёт сессии;
  • завершение обучения возможно только после сдачи итоговой дипломной работы.

В случае, если у студента возникают затруднения в процессе обучения или любые вопросы, он всегда может задать их своему куратору. Общение с куратором назначается на определённый час.

Изучать учебный материал можно в любое удобное для студента время. Это открывает качественно новые возможности для образования. Ведь студент сам планирует свой день, идеальным образом совмещает обучение новой профессии с актуальным заработком, семьёй и т.д.

Документы, которые ничем не уступают очному обучению

Документы, которые ничем не уступают очному обучению

После завершения обучения студент получает диплом. Причём данные о дипломе, подтверждающем профессиональную переподготовку, вносятся в Федеральный реестр. Студент становится полноценным специалистом.

Между тем, вполне может оказаться так, что студенту потребуется в больших подробностях изучить какое-то отдельное направление в профессии. В этом случае всегда можно докупить дополнительный курс.

Он уже не является самостоятельным, а выступает в качестве надстройки (актуален только для специалистов).

В видео рассказывается о 5 простых шагах, которые позволят стать дизайнером интерьера с нуля:

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