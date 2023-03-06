Как проходит обучение пожарно-техническому минимуму? Классическая схема обучения пожарной безопасности.
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Как проходит обучение пожарно-техническому минимуму?
6 марта 2023

Читатель должен знать, что ранее проводимое обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) сегодня отменено. Соответствующий указ вступил в силу с 1 марта 2022 года. Теперь обучение будет выстраиваться на основании положений утверждённых норм дополнительного профессионального образования в сфере пожарной безопасности. Начиная с указанной даты, прохождение обучения требуется проходить в специализированных центрах обучения (это касается преимущественно ответственных за БП лиц).

Новый порядок предполагает не только смену терминологий. Изменён перечень лиц, которые должны проходить обучение противопожарным мерам в условиях предприятий. Также введены новые требования к проведению противопожарных инструктажей на производстве.

Разновидности обучения противопожарным мерам

Разновидности обучения противопожарным мерам

Приказ №596 определяет следующие виды образовательных программ:

  • противопожарные инструктажи;
  • тренировочные эвакуации;
  • обучение в учебном центре.

Существует несколько учебных центров, где приказ допускает прохождение образовательных программ:

  • федеральные центры МЧС;
  • частные образовательные лицензированные центры переподготовки;
  • пожарно-технические образовательные учреждения.

Если предполагается обучение в центре (с отрывом от производства), образовательная программа может включать до 40 учебных часов. Важно! Помимо теории в образовательном процессе присутствует и практика.

Схема обучения мерам пожарной безопасности в 2023 году

Схема обучения мерам пожарной безопасности в 2023 году

Руководитель предприятия назначает ответственного за ПБ (в том числе за проведение соответствующих инструктажей). Внутренним приказом ответственный направляется на обучение в образовательный центр.

После полного прохождения программы обучения, ответственный (инструктирующий) возвращается на предприятие и осуществляет разработку программ для проведения инструктажей непосредственно на производстве.

Разработанная программа и журнал инструктажей подаётся на утверждение руководителю.

Проведение противопожарных инструктажей проводится в соответствии с принятой программой с рекомендуемой периодичностью.

Журнал учёта проведённых противопожарных инструктажей вполне может быть и электронным. Но в этом случае на предприятии должны быть введены электронные подписи.

В видео специалист расскажет о том, кто должен проходить обучение ПТМ:

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