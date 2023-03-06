Читатель должен знать, что ранее проводимое обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) сегодня отменено. Соответствующий указ вступил в силу с 1 марта 2022 года. Теперь обучение будет выстраиваться на основании положений утверждённых норм дополнительного профессионального образования в сфере пожарной безопасности. Начиная с указанной даты, прохождение обучения требуется проходить в специализированных центрах обучения (это касается преимущественно ответственных за БП лиц).
Новый порядок предполагает не только смену терминологий. Изменён перечень лиц, которые должны проходить обучение противопожарным мерам в условиях предприятий. Также введены новые требования к проведению противопожарных инструктажей на производстве.
Разновидности обучения противопожарным мерам
Приказ №596 определяет следующие виды образовательных программ:
- противопожарные инструктажи;
- тренировочные эвакуации;
- обучение в учебном центре.
Существует несколько учебных центров, где приказ допускает прохождение образовательных программ:
- федеральные центры МЧС;
- частные образовательные лицензированные центры переподготовки;
- пожарно-технические образовательные учреждения.
Если предполагается обучение в центре (с отрывом от производства), образовательная программа может включать до 40 учебных часов. Важно! Помимо теории в образовательном процессе присутствует и практика.
Схема обучения мерам пожарной безопасности в 2023 году
Руководитель предприятия назначает ответственного за ПБ (в том числе за проведение соответствующих инструктажей). Внутренним приказом ответственный направляется на обучение в образовательный центр.
После полного прохождения программы обучения, ответственный (инструктирующий) возвращается на предприятие и осуществляет разработку программ для проведения инструктажей непосредственно на производстве.
Разработанная программа и журнал инструктажей подаётся на утверждение руководителю.
Проведение противопожарных инструктажей проводится в соответствии с принятой программой с рекомендуемой периодичностью.
Журнал учёта проведённых противопожарных инструктажей вполне может быть и электронным. Но в этом случае на предприятии должны быть введены электронные подписи.
В видео специалист расскажет о том, кто должен проходить обучение ПТМ: