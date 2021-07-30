Как проходит лечение постоянных зубов у детей

Несмотря на то, что каждый родитель старается приучить своего ребенка к гигиене полости рта, дети пока не очень ответственные в этом плане.

Могут сделать вид, что почистили зубы, либо сделать это не очень качественно. Как следствие у них развивается кариес, который может появиться даже на молочных зубах. Но, молочные это не так страшно, ведь вырастут новые. Хотя, их тоже обязательно нужно лечить. А вот с постоянными зубами нужно быть уже очень внимательными, ни в коем случае не запускать, потому что новые уже не вырастут. И их нужно беречь всю жизнь.

Лечение постоянных зубов у детей, если сравнивать с молочными, выполняется немного иначе. Провести профессиональное лечение зубов у юных пациентов предлагает детская стоматология Озерная.

Почему появляется кариес у детей

Природа кариеса у детей бактериальная. Попадая в полость рта, болезнетворные микроорганизмы начинают активно размножаться, разрушая зубную эмаль и проникая в глубокие слои, корень и т.д.

Поэтому ни в коем случае нельзя затягивать, даже если на одном зубе обнаружено маленькое пятнышко. Дело в том, что детская слюна не обладает в отличие от взрослой, антибактериальными свойствами.

Поэтому кариес у детей развивается стремительно. Если не принять вовремя меры и не обратиться к детскому стоматологу, кариес может распространиться на все зубы.

Лечение постоянных зубов у детей

Многим кажется, что оно не сильно отличается от того, что делают с взрослыми зубами.

Но, разница есть и практически на всех этапах. Детские постоянные зубы имеют свою специфику. Заключается она в том, что полноценный слой эмали, как и корни, формируются не сразу, а примерно за 2-3 года. Поэтому, даже если постоянный зуб вылез полностью, это не означает, что он сформировался на все 100%.

Поэтому лечение очень аккуратное. Врач обязательно использует обезболивающее средство. Для его введения используется игла меньшего размера. Перед уколом дополнительно на десну наносится специальный гель, который снижает ее чувствительность.

В результате, ребенок не чувствует практически никакой боли. Бормашина также используется по возможности по минимуму. Если работу можно сделать качественно вручную, стоматолог выбирает этот вариант, чтобы шум бормашины не нанес ребенку психологическую травму, из-за которой он в дальнейшем будет бояться походов к стоматологу.

Детские пломбы абсолютно безопасные, не содержат в себе вредных веществ. Кстати, они могут быть не только классических оттенков, но и разноцветными, если родители разрешат, а ребенок выберет то, что ему нравится. Тогда, лечение зубов становится не только не страшным, но еще и веселым занятием.