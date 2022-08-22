Как проходит лечение алкоголизма и какие методы есть

Алкоголизм является не только тяжелым хроническим заболеванием, но и несет в себе серьёзную социальную составляющую. Регулярное употребление крепкого алкоголя, в составе которого есть этанол, приводит к разрушению личности, приводит к развитию соматических отклонений. Пьяный человек является угрозой не только для близких людей, простых прохожих, посетителей общественных мест, но и для самого себя, так как в пьяной эйфории может нанести себе увечья и остаться калекой на всю жизнь.

Сегодня существуют самые различные методологии, позволяющие избавиться от алкоголизма. Но добиться положительного результата можно только в том случае, если сам больной хочет этого добиться и изменить свою жизнь к лучшему. Узнать о лечении алкоголизма в Харькове можно подробнее на сайте renessans-center.com.

Особенности борьбы с алкоголизмом

Организм каждого человека индивидуален, поэтому важным моментом является найти правильный метод, которые окажется максимально эффективным в борьбе с недугом.

Сама терапия проходит в несколько этапов. На первом этапе человека выводя из запоя. Делается это с помощью специальных медикаментов. Это позволяет добиться детоксикации, то есть вести из организма человека все вредные вещества.

Затем начинается процесс восстановления нарушенных функций организма. На последнем этапе выздоравливающий проходит курс реабилитации. Сегодня существует большое количество медицинских учреждений, где лечение от алкоголизма проводиться анонимно.

Курс лечении начинается после того, как прошел определённый период воздержания от употребления алкогольных напитков, как правило, это временной промежуток от 3 до 10 дней.

Способы лечения алкоголизма

Вопрос – как навсегда избавиться от порочного пристрастия, возникает перед многими.

Современная медицина может предложить самые различные способы лечения алкоголизма. При этом стоит отметит, что полной гарантии того, что человек навсегда избавиться от болезни, не даст ни один врач.

Все зависит от самого человека, его силы воли, стремления начать новую, полную надежды и целей жизнь. Немаловажную роль играет и то, в какой среде окажется больной после курса лечения от алкоголизма.

Лечение может происходить с применением специальных лекарственных средств. Это самый распространённая методика. Кроме нее применяют еще следующие способы лечения:

Кодирование;

Психотерапия;

Способы аппаратного воздействия;

Гипноз;

Нетрадиционное лечение (иглоукалывание, прием специальных трав и настоек).

Чем раньше человек обратиться за помощью к наркологу, тем выше вероятность того, что от болезни можно избавиться раз и навсегда.

У алкоголиков со стажем часто происходит срыв после лечения, так как полностью избавиться от тяги к употреблению алкоголя не получается.