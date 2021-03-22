Как проверить фирму-контрагента на благонадежность?

Начиная с 2006 года, Налоговая служба обязывает субъекты предпринимательской деятельности осуществлять проверку своих контрагентов. Речь идёт о проверке на благонадёжность. Такой подход позволяет выявить потенциально проблемных контрагентов и отказаться от сотрудничества с ними. Безусловно, защиту в суде никто не отменял. Однако, никто не хочет нести репутационные издержки и терять драгоценное время из-за некомпетентности или намеренных преступных действий.

Чтобы проверить фирму на благонадёжность сегодня, нет острой необходимости в привлечении профессионалов. Базовая проверка может быть проведена и самостоятельно. Интернет предоставляет все необходимые средства для решения вышеупомянутой задачи.

Проверка на благонадёжность – что это значит?

Под приводимым термином подразумевается следующее:

актуальное финансовое положение контрагента;

судебные тяжбы;

платёжеспособность;

причастен ли контрагент к фирмам-однодневкам.

Данная информация позволит предпринимателю сделать недвусмысленный вывод о контрагенте.

Если существуют какие-то серые пятна в репутации, деятельности компании, от сотрудничества с ней лучше отказаться, какие бы привлекательные условия взаимодействия ни предлагались.

Существует также более глубокая проверка на благонадёжность. В этом случае потребуется непосредственное взаимодействие с контрагентом. А именно – придётся запросить достаточно внушительный пакет документов.

Проверка на благонадёжность при помощи 1С

Действительно, одно из самых популярных программных решений 1С:Бухгалтерия предлагает дополнительный модуль для проверки контрагентов – 1С:Контрагент. Суть в том, что модуль обладает регулярно обновляемой базой контрагентов.

Но на этом проверку завершать не стоит. Полученные документы: выписка из ЕГРЮЛ; свидетельства ОГРН и ИНН; полный пакет учредительных документов; годовой баланс и лицензия, проверяются в открытых базах.

Интернет позволит даже осуществить проверку в отношении дисквалификации лиц из управляющего состава фирмы-контрагента. Нередко фирмы записаны на адреса массовой регистрации.

Это также является дополнительным «звоночком» в отношении потенциально рискованного сотрудничества.

Если не осуществить проверку контрагента на благонадёжность, можно связаться с потенциальным банкротом или фирмой-однодневкой. Ни первый, ни второй вариант не сулят ни прибыли, ни беспроблемного сотрудничества.

Из видео Вы узнаете, как можно проверить контрагента абсолютно бесплатно: