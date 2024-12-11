Как применить промокод в Яндекс маркете

Использование промокода на платформе возможно при различных покупках. Для его применения нужно найти искомую комбинацию как на самом Маркете, так и на сайтах его партнеров, а также на крупных порталах-агрегаторах, собирающих текущие актуальные коды для определенного периода времени.

Чтобы они были видны в самом приложении, важно зарегистрироваться. Более подробную информацию про промокоды на мобильную технику в Яндекс Маркете можно узнать на сайте https://obzor.city/texty/rekomend/obzory-mobilnoj-tehniki-informacija-o-promokodah.

Руководство в приложении

Подробные аспекты раскрываются на странице самого Яндекс Маркета, разъясняющие нюансы покупателям.

Важно, что на один продукт может действовать только один промокод. Но если заказ разбит на несколько отправлений, то на каждое скидка будет действовать.

Приложение указывает перечень продукции, на которую не распространяются промокоды.

Они не положены алкоголю и кальянам, испарителям и нагревателям, зарубежным, аптечным, уцененным, и арендованным товарам, также продуктам питания и подарочным сертификатам.

Еще – от отдельных продавцов по списку. Но запоминать все не обязательно, при покупке это будет видно.

Наоборот, если вы товар возвратили, или отказались во время получения, промокод снова восстановится через 3-4 часа, и будет действовать для этого вида товара для вас снова.

Как воспользоваться промокодом

Главное, его найти, получить, и записать перед покупкой. Он будет для конкретного товара или вида, возможно на определенный срок, или на определенную сумму покупки.

У него должен быть актуальным срок действия. Нужно перейти на страницу выбранного товара, определиться с его параметрами (характеристики, цвет и прочее), отправить в корзину, и перейти к оплате.

На странице оплаты, кроме полей для указания своих платежных реквизитов (счета, номера банковской карты), будет поле ПРОМОКОД.

Нажав его, ввести символы по этому коду. Если он актуальный и правильно введенный, цена товара автоматически изменится по тем условиям, которые этим кодом обещаны. Останется ввести свой счет или номер карты, и перейти к самой оплате или оформлению (например, доставки)

Если что-то введено неправильно, или произошел сбой, можно вернуться на шаг назад, и снова оформлять покупку.

Промокод будет работать, пока вы не оплатите товар (услугу).

Где искать

На главной странице Маркета при просмотре товаров высвечиваются баннеры (вверху) с предложениями промокодов.

Они также предоставляются при первой покупке. Чтобы быть в курсе, лучше подписаться на электронные новости от этого сервиса. Поможет Яндекс Плюс, охватывающий все сервисы Яндекса. Но его подписка платная, за небольшую цену.

Сайты-агрегаторы со списками промокодов Я.М можно найти через поиск, а списки партнеров самой платформы по направлениям – на ее страницах.