Как прекратить уголовное дело

Юридическая образованность сегодня может помочь в решении многих проблем. Но физически выучить все законы просто невозможно.

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Реабилитирующие основания

Уголовные дела являются одним из самых сложных в юридической практике. При этом подобные обвинения не всегда приятны людям. Сегодня прекратить уголовное дело можно на основе таких оснований:

Отсутствие события преступления. Технически это ложное обвинение. К примеру, один человек умер из-за травмы головы. На основе этого было возбуждено уголовное дело. Но если в случае расследования выясняется, что умер он сам (упал с лестницы или дерева), тогда процедура обвинения прекращается. Отсутствие состава преступления. Ярким примером может быть драка двух субъектов. При этом один получил травму от другого. Такое дело может быть закрыто в том случае, если выяснят, что потерпевший спровоцировал драку и напал на обвиняемого. Последний просто оборонялся, что и привело к травмированию.

Не реабилитирующие основания

Прекратить уголовное дело можно и на основе других причин:

истечение срока давности. Технически это своеобразная поблажка от государства. В таком случае просто не могут доказать, что обвиняемый виновен. Обратите, что данный срок может варьироваться в широком диапазоне. Особо тяжкие преступления остаются действительными на протяжении 15 лет после наступления данного события;

примирение сторон. Подобный вариант возможен только для преступлений средней или небольшой тяжести. Обратите внимание, что подобные события предполагают лишение свободы не больше, чем на 5 лет. Но все эти нюансы при этом зависят от множества других параметров;

деятельное раскаяние. Зачастую подобный вариант возможен в том случае, когда человек был задержан впервые. Но закрыть дело можно только для средних по тяжести преступлений. При этом нужно, чтобы обвиняемый полностью возместил все убытки, который он причин человеку или государству.

Прекращение уголовного дела — сложная юридическая операция, требующая соблюдения множества процедур. Поэтому в случае такой ситуации, желательно доверять решение этой проблемы только опытному и проверенному юристу. Это позволит гарантировать либо полную амнистию, либо минимальное наказание.