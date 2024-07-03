Как правильно выбирать летние шины для авто

Своевременная замена шин по сезону обеспечивает комфорт и безопасность при вождении автомобиля. Зимние и летние шины отличаются по составу и обладают разными характеристиками. Чтобы выбрать качественные шины на летний период, стоит воспользоваться советами профессионалов. По выгодной цене шины 225 60 r17 лето купить в интернет-магазине kolesa-darom.ru.
Выбор рисунка протектора
Канавки, ламели и блоки на поверхности шины образуют сложный узор.
Рисунок протектора в значительной степени влияет на свойства покрышек, поэтому данный фактор заслуживает особого внимания.
Существует несколько типов рисунков протектора:
- Симметричный ненаправленный. Эта универсальная модель летних шин, которые подходят для езды по асфальтированным и грунтовым дорогам. Они обеспечивают легкость управления авто и качественное сцепление с поверхностью. Такой рисунок протектора защищает от аквапланирования.
- Симметричный направленный. Шины с таким рисунком протектора рекомендуется выбирать водителям, которые часто ездят по трассе. Покрышки обеспечивают надежное сцепление с сухим и влажным асфальтом при движении по прямой. К минусам можно отнести более высокий уровень шума.
- Асимметричный. Шины с таким рисунком сочетают достоинства прочих моделей: они хорошо отводят влагу, обеспечивают надежность сцепления, обладают отличными тормозными свойствами. У шин с асимметричным рисунком только один недостаток – сравнительно высокая стоимость.
Советы по выбору шин
Выбирая летние шины, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:
- В первую очередь важно определиться с типоразмером. С рекомендуемыми параметрами шин для конкретной модели авто можно ознакомиться в технической документации.
- Также следует учитывать погодные условия в регионе, где будет эксплуатироваться автомобиль. Если летом там преобладает дождливая погода, стоит выбирать шины со специальным дождевым рисунком.
- При выборе шин нужно учесть и тип автомобиля. Для седана и семейного авто оптимальным вариантом будут обычные шины для езды по городу. Внедорожнику подойдут шины категории SUV, рассчитанные на повышенные нагрузки. Владельцам спортивных авто стоит обратить внимание на шины UHP, обладающие повышенной производительностью.
- Водителям, для которых важен акустический комфорт при управлении автомобилем, стоит выбирать шины с минимальным показателем уровня шума. Данный параметр можно увидеть на значке динамика, который находится на евроэтикетке.
- Выбирая летние шины, рекомендуется учитывать и такой фактор, как стиль вождения. Водителям, которые предпочитают езду на высокой скорости с резкими маневрами, стоит присмотреться к шинам класса UHP, так как они более прочные и обеспечивают точную управляемость.
Водителям со спокойной манерой вождения подходят стандартные шины.