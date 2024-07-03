Как правильно выбирать летние шины для авто

Своевременная замена шин по сезону обеспечивает комфорт и безопасность при вождении автомобиля. Зимние и летние шины отличаются по составу и обладают разными характеристиками. Чтобы выбрать качественные шины на летний период, стоит воспользоваться советами профессионалов. По выгодной цене шины 225 60 r17 лето купить в интернет-магазине kolesa-darom.ru.

Выбор рисунка протектора

Канавки, ламели и блоки на поверхности шины образуют сложный узор.

Рисунок протектора в значительной степени влияет на свойства покрышек, поэтому данный фактор заслуживает особого внимания.

Существует несколько типов рисунков протектора:

Симметричный ненаправленный. Эта универсальная модель летних шин, которые подходят для езды по асфальтированным и грунтовым дорогам. Они обеспечивают легкость управления авто и качественное сцепление с поверхностью. Такой рисунок протектора защищает от аквапланирования.

Симметричный направленный. Шины с таким рисунком протектора рекомендуется выбирать водителям, которые часто ездят по трассе. Покрышки обеспечивают надежное сцепление с сухим и влажным асфальтом при движении по прямой. К минусам можно отнести более высокий уровень шума.

Асимметричный. Шины с таким рисунком сочетают достоинства прочих моделей: они хорошо отводят влагу, обеспечивают надежность сцепления, обладают отличными тормозными свойствами. У шин с асимметричным рисунком только один недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Советы по выбору шин

Выбирая летние шины, стоит прислушаться к следующим рекомендациям: