да придет идея думающему
Как пользоваться сейфом?
9 июня 2017

Вопрос, который вынесен в заголовок этой публикации, как правило, возникает у туристов, которые отправляются на отдых за границу. Отметим, что в российских отелях, сейфы встречаются только на бизнес-уровне. В стандартном люксе даже мебель в не очень привлекательном состоянии.

Банковские сейфы 3 класса не сравняться с теми вариантами защитных устройств, что установлены в гостиницах. Они способы обеспечить высокую защиту (в том числе и от высоких температур).

Классификация сейфов, располагаемых в номерах отелей

 Классификация сейфов, располагаемых в номерах отелей

Наиболее распространённым вариантом считается сейф с ключом. Однако в последнее время он практически не используется, так как преступники нашли быстрый и простой способ взлома.

Кроме сейфов с ключом, на отдыхе в Турции, к примеру, также можно обнаружить следующие защитные устройства:

  • кнопочные сейфы;
  • сейфы с шайбами;
  • магнитные;
  • сейфы на отпечатке пальцев (биометрические).

Кнопочные сейфы являются наиболее распространёнными. Перепрограммировать их под собственный код достаточно просто. Отметим, что ключ экстренного открывания находится лишь у персонала отеля.

Другими словами, если сейф находится в закрытом положении, то открыть его Вы никак не сможете. Необходимо позвонить на ресепшн и попросить открыть сейф (в последнее время немногие постояльцы используют сейфы, предпочитая ценные вещи брать с собой).

В открытом положении (дверца сейфа открыта) зажимаем кнопку, которая находится на задней стенке и вводим сочетание цифр (как правило, 4-значное). Проверяем сейф, если код сработал, размещаем в сейфе личные вещи.

Магнитные и биометрические сейфы

 Магнитные и биометрические сейфы

Это наиболее надёжные защитные устройства. Магнитный сейф может быть открыт исключительно при помощи магнитного ключа. Естественно, он выдаётся вместе с комплектом ключей от номера.

С биометрическим сейфом всё ещё проще. Никаких комбинаций также запоминать не требуется. Достаточно в качестве кода приложить собственный большой палец. Именно он и будет служить ключом.

Отметим, что в случае некорректного ввода пароля и приложения к биометрическому датчику другого пальца, сейф заблокируется после нескольких неудачных попыток. При этом, если неудачные эксперименты продолжить, сейф заблокируется на сутки.

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В видео демонстрируется перекодировка кодового замка (кнопочного) на сейфе в отеле:

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