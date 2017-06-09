Вопрос, который вынесен в заголовок этой публикации, как правило, возникает у туристов, которые отправляются на отдых за границу. Отметим, что в российских отелях, сейфы встречаются только на бизнес-уровне. В стандартном люксе даже мебель в не очень привлекательном состоянии.
Банковские сейфы 3 класса не сравняться с теми вариантами защитных устройств, что установлены в гостиницах. Они способы обеспечить высокую защиту (в том числе и от высоких температур).
Классификация сейфов, располагаемых в номерах отелей
Наиболее распространённым вариантом считается сейф с ключом. Однако в последнее время он практически не используется, так как преступники нашли быстрый и простой способ взлома.
Кроме сейфов с ключом, на отдыхе в Турции, к примеру, также можно обнаружить следующие защитные устройства:
- кнопочные сейфы;
- сейфы с шайбами;
- магнитные;
- сейфы на отпечатке пальцев (биометрические).
Кнопочные сейфы являются наиболее распространёнными. Перепрограммировать их под собственный код достаточно просто. Отметим, что ключ экстренного открывания находится лишь у персонала отеля.
Другими словами, если сейф находится в закрытом положении, то открыть его Вы никак не сможете. Необходимо позвонить на ресепшн и попросить открыть сейф (в последнее время немногие постояльцы используют сейфы, предпочитая ценные вещи брать с собой).
В открытом положении (дверца сейфа открыта) зажимаем кнопку, которая находится на задней стенке и вводим сочетание цифр (как правило, 4-значное). Проверяем сейф, если код сработал, размещаем в сейфе личные вещи.
Магнитные и биометрические сейфы
Это наиболее надёжные защитные устройства. Магнитный сейф может быть открыт исключительно при помощи магнитного ключа. Естественно, он выдаётся вместе с комплектом ключей от номера.
С биометрическим сейфом всё ещё проще. Никаких комбинаций также запоминать не требуется. Достаточно в качестве кода приложить собственный большой палец. Именно он и будет служить ключом.
Отметим, что в случае некорректного ввода пароля и приложения к биометрическому датчику другого пальца, сейф заблокируется после нескольких неудачных попыток. При этом, если неудачные эксперименты продолжить, сейф заблокируется на сутки.
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В видео демонстрируется перекодировка кодового замка (кнопочного) на сейфе в отеле: