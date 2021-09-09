Как подобрать матрас по жесткости

Практически третью часть жизни человек проводит в постели. В связи с этим не рекомендуется экономить на приобретении хорошего матраса. Лучше всего, если он будет ортопедическим. Ведь благодаря правильно подобранному матрасу сон будет здоровым и максимально комфортным. По выгодной цене купить матрас с доставкой по всей России можно в интернет-магазине shop-mb.ru.

При этом необходимо понимать, что каждый любит спать в определённой позе. И это заставляет задуматься при выборе. Есть множество параметров, по которым специалисты рекомендуют подбирать матрас. Но главным критерием является жёсткость.

Некоторые ошибочно полагают, что лучше всего приобретать особенно жёсткое изделие. Но не во всех случаях это так. Ведь при излишней жёсткости может быть искривление позвонка. Если нет каких-либо показаний от специалиста относительно жёсткости выбираемого изделия, то можно купить мягкий матрас, куда можно будет погрузиться.

Но он должен оказывать необходимую поддержку. Принимать во внимание следует такие факторы, как давление и площадь соприкосновения с матрасом.

Давление на бёдра и на лечи будет меньшим при большем соприкосновении с поверхностью. Рекомендуется некоторое время перед приобретением матраса полежать на нём. При этом дискомфорта быть не должно.

Выбор жёсткости

Специалисты советуют подбирать необходимую жёсткость изделия в зависимости от того.

В какой именно позиции человек любит отдыхать. Если это живот, то потребуется максимальная жёсткость изделия. Ведь если изделие будет мягким, то позвоночник станет сильно прогибаться. Как результат, возникнут болевые ощущения и чувство дискомфорта.

Наибольшую нагрузку при отдыхе на боку испытывают таз и плечи. В этом случае потребуется более мягкое изделие. Вес на нём должен располагаться равномерно. При этом давление на мягкие ткани становится меньшим, так как тело больше погружается в матрас.

При сне на спине стоит понимать, что область таза и плечи смогут тонуть глубоко. Как правило, человек после такого сна будет ощущать усталость и разбитость.

Именно по этой причине рекомендуется покупать максимально жёсткие варианты. Также при выборе жёсткости матраса учитываются такие критерии, как личные предпочтения и физическая активность, состояние здоровья человека и его масса тела, возрастную категорию.

Стиль жизни также следует учитывать при выборе ортопедического матраса и показателя его жёсткости. Лишь правильно выбранное изделие обеспечит максимально крепкий и здоровый сон.