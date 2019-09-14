Как отличить оригинальные наушники Apple Airpods

Компания Apple не перестает удивлять нас своими товарами. В продажу вышли беспроводные наушники Apple airpods, которые моментально обрели популярность среди пользователей айфонов. Конечно же не обошлось и без китайских подделок, наушники Apple стали подделывать и продавать по более низкой цене.

Китайцы умудрились сделать до того точную копию фирменных airpods, что теперь их очень сложно различить друг от друга. Однако все невозможное возможно, в статье представлены несколько способов и примет отличия фирменной гарнитуры от подделки. Оригинальные беспроводные наушники Apple по доступным ценам предлагает интернет-магазин www.istore.ua.

1. Упаковка

Пользователи айфонов знают, что Apple не станет экономить на упаковке товаров. Упаковка изготовлена из картона в минималистическом стиле.

На обороте сделана надпись airpoods. На внешней стороне изображена сама гарнитура.

С двух сторон блестящие упаковки Apple. Также наверху упаковки находится оригинальный код от наушников, забив который, можно понять, оригинальное это aipods или подделка.

Подделка же выглядит по другому. Упаковка изготовлена из ужасного картона, надписей и рисунков на коробке дело.

2. Комплект.

В комплекте находится инструкция, наушники в полупрозрачной пленке, а также там зарядное устройство для контейнера.

У копии нет руководство пользователя внутри упаковки. Внутри коробки что на китайских иероглифах написана фирма. Наушники лежат внутри коробки, имеется зарядное устройство плохого качества.

3. Наушники

Копия больше оригинала в два раза. Кейс имеет пружинящий эффект. У подделки же такого нет.

Для подключения airpods к айфону нужно вклюяить блютуз, после чего они моментально синхронизируется. Чтобы присоединить копию к телкфону уходит очень длительное время.

4. Звук.

Музыка в китайских airpods звучит ужасно, скрипит, хрипит, кряхтит. То есть наушники совершенно не выполняют свою главную функцию для которой они и были куплены.

5. Задняя часть зарядного кейса

На футляре снизу должна располагаться кнопка для подключения наушников к айфону. У китайской подделки она выпуклая, а у оригинала плоская.

6. Шрифт

На подделке шрифт сплющенный и светло серый, а на оригинальных наушниках он светло-серый и выгнутый

Вывод можно сделать только один, если есть возможность купить оригинальные Apple airpods берите их без раздумий, а китайскую подделку брать не стоит, она не только разочаровывает качеством, но и ужасном звуком воспроизведения.