Как отличить оригинальные кроссовки Adidas Yeezy Boost 350 V2

Бренд Yeezy является модной коллаборацией с Adidas благодаря американскому звездному рэперу и дизайнеру-предпринимателю Канье Уэсту. Его маркетинг так построен, что модели выпускаются в малых тиражах, и учитывая брендовость, в итоге имеют высокую цену 200$ и выше.

При такой цене имеет важное значение алгоритм определения оригинальности такой обуви. Любому покупателю будет обидно за такие деньги получить подделку. Не только по брендовости, но и по качеству.

Цвет и размер, упаковка

Партии Adidas Yeezy совсем малые, и раскупаются в считанные часы.

Популярных размеров практически сразу уже нет. Если в магазине предлагается широкий выбор нового изделия по цвету и размерам, то это с большой вероятностью подделка.

Важной гарантией должен выступать чек.

Важный критерий – габариты коробок. У подделок они тесные, напоминающие стандартные обувные. Оригинальные упаковки просторные, широкие и длинные. Хотя это могут и подделать, если не пожадничают в материале.

Обязательно нужно проверять соответствие артикулов по стикерам на коробках и на язычках.

Дополнительная маркировка идентификации у оригинала для поставок в Россию – наличие Честного знака. При распаковке первый признак подделки – наличие сильного неприятного запаха синтетики и химии. У настоящего Yeezy такое не наблюдается.

Материалы

Внешний вид настоящих и поддельных вещей очень похож. Но фирменные кроссовки с более мягким и элегантным материалом.

Фальшивые изделия с нестабильной, расплывающейся формой, растягиваются сразу же при одевании. Брендовые кроссовки будут одеваться туго, разнашиваются постепенно, подстраиваясь формой в процессе ношения.

Верхние части оригиналов достают до лодыжек, и на них заходят, тогда как подделки подходят только к низу лодыжек.

Сама высота настоящих кроссовок выше.

Внимание к шнуркам. Для оригинальных Yeezy они используются с плотным плетением, с заходящими друг под друга нитями. У поддельных шнурков на плетении имеются бороздки. Даже при повторении плетения, оно неровное.

Подошва

Важное преимущество оригинала – изготовление с технологией Boost, когда вспененный термопластичный полиуретан имеет гранулированную структуру.

Благодаря этому подошва с распределяющимся давлением на всю ширину, исключая ударные нагрузки на стопы. Этот комфорт можно проверить, только пройдясь в одетых кроссовках. Несмотря на похожий внешний вид, имитаторы такое свойство подделать не могут.