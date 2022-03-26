Как организовать учет рабочего времени сотрудников?

Успех любого предприятия более чем на 80% зависит от эффективности персонала. Речь идёт не столько о квалификации работников, сколько об их фактической продуктивности на рабочем месте. Данная характеристика вводится, чтобы иметь возможность улучшить работу офиса, выявить слабые места и разработать рабочие методы мотивации для персонала. Учёт рабочего времени фиксируется различными способами. Всё зависит от специфики конкретной деятельности.

Неоднократно доказывалось на практике, что качественный учёт рабочего времени в результате обеспечивает гарантированный прирост эффективности в работе штата компании. Тотальный контроль – залог развития бизнеса и победы в конкуренции.

Различные подходы для учёта рабочего времени

Применяются следующие способы контроля:

видеонаблюдение;

аудиоконтроль;

СКУД;

фиксирование передвижений.

Благодаря видеонаблюдению за сотрудниками становится сразу понятно, куда исчезает эффективность. Более того, камеры дают возможность увидеть причины отвлечений сотрудников от работы.

Вся эта информация в последующем ложится в мероприятия по улучшению работы офиса.

Аудиконтроль актуален в случае, когда основной деятельностью работника является беседа. То есть, аудиоконтроль будет уместен в случае с учётом рабочего времени операторов колл-центров.

Контроль опозданий и отклонений от утверждённых маршрутов

Если речь идёт об офисе, существенные просадки в эффективности возникают из-за опозданий. Напряжённое дорожное движение или личные проблемы вынуждают сотрудников приходить на рабочее место не к началу рабочего дня, а позже.

Современные системы позволяют с высокой точностью определять проход на рабочее места и его оставление.

Вполне возможен контроль учёта рабочего времени и на теми, чья работа проходит в пути. Без контроля передвижений водители транспортных компаний могут выбирать иные маршруты передвижения.

Типичные преследуемые цели – экономия топлива для последующей перепродажи, левые рейсы и т.д.

Фиксирование передвижений при помощи GPS даст возможность получить тотальный контроль над грузоперевозкой на всём пути следования до пункта назначения.

В видео профессионал расскажет о современных способах учёта рабочего времени сотрудников: