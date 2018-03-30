Как определить размер шапки для ребенка?

При выборе детской шапки важно опираться на целый спектр факторов. Во-первых, настоятельно не рекомендуется покупать шапку ребёнку без совета с ним же. Помните, что шапку должен носить ребёнок с удовольствием. Этого явно не будет, если дизайн головного убора не устраивает личные вкусы и предпочтения. В задачу родителя, прежде всего, входит подбор шапки с учётом корректности размера. Здесь далеко не каждый ответит на вопрос: «как осуществить измерение шапки?».

На этом сайте Вы сможете обнаружить широкий выбор детских головных уборов. Действительно, достаточно лишь выяснить подходящий размер, а также применить несколько рекомендаций, чтобы приобрести качественный головной убор даже без примерки.

Измеряем обхват головы

Шапка располагает единственным размером – обхват головы. Измеряется он следующим образом:

сантиметровая лента располагается параллельно линии пола;

лента должна проходить по лбу, над ушами и смыкаться на затылке;

лента должна охватывать голову ребёнка, но не стягивать её.

Принимая во внимание вышеозначенные рекомендации, Вы гарантированно сможете выявить оптимальный размер шапки для ребёнка на данный момент. Необходимо лишь воспользоваться таблицами соответствия (размерные таблицы).

Однако, может случиться так, что размер попадает между размерными значениями, принятыми к производству. К примеру, размер шапки попадает между L и XL.

Здесь и вступают те самые рекомендации по выбору детских головных уборов. Так, если речь идёт о шапке, располагающей завязками, то предпочтение должно отдаваться большему размеру.

При помощи завязок размер всегда может быть отрегулирован должным образом.

Шапки-шлемы – стоит ли их покупать?

К подобным моделям многие родители относятся с некоторым скепсисом. На самом деле, шапки-шлемы очень полезны (в особенности, если речь идёт о ребёнке младшего школьного возраста).

Ведь шапка-шлем объединяет в себе сразу и головной убор и шарф. Следовательно, ребёнок будет максимально защищён от холода и сквозняков. Важно лишь помнить, что если при выборе шапки-шлема Вы попадаете в вышеозначенную ситуацию (полученный в результате измерения размер попадает между производственных норм), приобрести рекомендуется меньший размер.

Благодаря этому будет достигнуто лучшее облегание, и, как следствие – гарантированная защита от холода.

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В видео наглядно демонстрируется корректная методика снятия мерок для детского головного убора: