Как оформить договор аренды на АЗС – проверяем документы перед заключением договора

Рассказываем, на что смотреть и какие документы запрашивать у владельца, когда оцениваете коммерческое предложение аренды АЗС. Рассказываем по собственному опыту.

Мы «Центр Продажи Бизнеса», команда консультантов и бизнес-брокеров. Наши юристы и консультанты регулярно оформляют договора купли-продажи и аренды.

Частью опыта хотим поделиться с вами. Чтобы уберечь вас от ошибок. Чтобы, если (или когда) вы обратитесь к нам, вы знали, чем занимаются и что проверяют наши специалисты.

Первым делом смотрим на разрешения и согласования с властями:

Государственный акт на право собственности

Согласование от земельного управления, на размещение объекта.

Разрешение архитектурного управления. Может быть оформлено как письмо, может – как отдельный акт

Разрешение пожарной службы

Разрешение санэпидстанции

Разрешение местного управления земельных ресурсов

Разрешение экологической комиссии

Проект строительства АЗС

Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от местного департамента архитектуры и/или градостроения

Разрешение на разрытие, или орден на проведение земельных работ

Технические условия (ТУ) для внешних и внутренних инженерных сетей от местных горэнерго, водоканала, газовиков, горсовета, автоинспекции, телекома и пожарной инспекции

Положительное заключение государственной инвестиционной экспертизы

Архитектурный и технический паспорт объекта

Регистрация в бюро технической инвентаризации

В списке приведен «основной набор». В некоторых субъектах нашей прекрасной Родины документов будет больше, в некоторых – меньше. Название департаментов и служб будут отличаться точно. Но в «основе», для бизнеса, нужны именно эти документы.

У каждого документа, кроме проекта, должны быть отметки о повторных согласованиях. Сперва бизнесмен получает разрешение на строительство, следом – утверждает проектную документацию.

В архитектурно-планировочном задании и проекте строительства пометок должны быть от нескольких инстанций – вместе с отдельными разрешениями чиновники одобряют и отдельные части проекта.

Каких-то документов может не быть – девяностые в регионах закончились недавно, а где-то не закончились вовсе.

Но в таком случае бизнесмен должен рассказать вам, как он согласовал вопросы строительства с власть имущими. И какие гарантии от риска предоставит вам, после оформления договора аренды заправки АЗС.

Если ответ вас устроит – заключайте договор. Если у вас есть несколько предложений на выбор – выберите то, где проблем с государством не предвидится.

Желаем успеха с новым бизнесом.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом работы АЗС.