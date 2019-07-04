Как написать научную статью для публикации?

Необходимость в написании научной статьи достаточно часто возникает у студентов. Причём, важно отметить, что искреннее желание заниматься научной работой присутствует лишь у 20% молодых учёных. Остальных заставляют руководители по дипломной работе. Первым будет значительно проще найти себе тему для научной публикации. Она должна быть уникальной. Но ниже мы предложим рекомендации и для тех, для кого написание научной статьи является рутиной – очередной ступенью на пути к диплому о высшем образовании.

На сайте https://www.ru-science.com/ru Вы сможете получить помощь, касающуюся научных публикаций. Помните о том, что всегда нужно придерживаться уже установленных стандартов. Только в этом случае удастся пройти рецензента и получить заветную справку о публикации в научном издании.

Советы по выбору темы и последующей проработке статьи

Выбирая тему, рассматривайте лишь те, которые близки Вашей специальности. Желательно выбирать смежные темы с темой дипломной работы. Другим подходом станет выбор смежной темы с одной из ранних курсовых работ.

Ни в коем случае не вынимайте несколько страниц из курсовой и не оформляйте их в виде научной статьи! Такая работа никогда не будет опубликована ни одним научным изданием!

Статью уместно выстраивать в следующей структуре:

название;

аннотационный блок (рекомендован, но необязателен);

перечень ключевых слов;

введение;

тело статьи;

выводы;

использованная литература.

Это классическая структура, устоявшаяся в академической среде. Отходить от неё не имеет смысла.

Проверка на плагиат и публикация

После завершения написания научной работы, она должна быть проверена на плагиат. В Интернете Вы сможете найти массу подобных сервисов (как платных, так и бесплатных). Помните о том, что материал должен быть абсолютно уникальным.

Зачастую площадка для публикации может быть любой. Её выбирает сам автор научной статьи.

Если Вы выбрали конкретный научный журнал, отправьте им свою статью для публикации. После получения она будет отправлена рецензенту. Текст статьи не соответствует требованиям журнала? Статья будет возвращена на доработку, либо окончательно отклонена.

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В видео представлена лекция Скопинского В.Н по написанию научной статьи: