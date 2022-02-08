Как измерить диаметр стальных труб?

Казалось бы, что измерить диаметр металлической трубы – простая задача, с которой справиться даже школьник.

Достаточно взять рулетку или даже школьную линейку и измерить расстояние внутри трубы по центру от стенки к стенке. Все просто. Но что делать, когда вам нужно купить трубу стальную определенного диаметра для сборки отопительной системы, а все значения остальных элементов указаны в дюймах?

Как состыкуются отечественная и английская измерительные системы или стальная с полипропиленовой трубой? И почему английский дюйм не всегда равен 25,4 мм, как нас учили в школе? Давайте разбираться.

Проблемы измерительных систем

Есть проблема. Возьмем обычную стальную трубу, измерим ее внутренний диаметр, после разделим полученное значение на 25,4 мм – то есть, на 1 дюйм.

Вы будете удивлены, но полученное число в дюймах не будет совпадать со значением на маркировке. Причем оба значения в дюймах.

Еще интересней, что трубы такого же диаметра для разных нужд будут иметь отличные размеры в дюймах. Это касается и материала, из которого изготовлена труба (полипропилен, металл). В чем же подвох?

Причина неразберихи с измерительными системами уходит далеко в историю, когда в Европе и Российской Империи пользовались устаревшими единицами измерения.

Тогда 1 дюйм мог соответствовать и 2,4 см, и 3,2 см и даже 3,7 см. Все зависело от конкретной страны. А в России и вовсе пользовались саженями, аршинами и вершками.

Конечно, в середине XX века дюйм стандартизировали, прировняв его к английской версии, то есть, к 25,4 мм. Но некоторая путаница все равно осталась, поскольку диаметр одних труб считают по стандартному дюйму, но не редко специалисты используют так званый «трубный дюйм», который составляет 33,249 мм.

В конечном итоге, разобраться во всем этом разнообразии помогают расчетные таблицы, где указаны соотношения одних типоразмеров к другим.

Если говорить именно о стальных трубах, то их соотношение миллиметров к дюймам выглядит так:

10 мм – 3/8 дюйма;

15 мм – ½ дюйма;

20 мм – 2/3 дюйма;

25 мм – 1 дюйм;

32 мм – 1¼ дюйма;

40 мм – 1½ дюйма;

50 мм – 2 дюйма.

Примечательно, что стальные трубы диаметром свыше 50 мм имеют другое соотношение к дюймам. Например, 76 мм отвечает 2½ дюйма, а 114 мм – равно 4 дюйма, что не особо логично. Но государственные стандарты принимали еще в СССР, и многое до сих пор не изменено.

Как измерить диаметр стальной трубы

Лучший способ узнать диаметр стальной трубы – найти маркировку. Но это практически никогда не работает. Обычно маркировка на металлических трубах отсутствует.

Тогда в ход идет рулетка или линейка. Измеряется внутренний диаметр от стенки к стенке точно по центру. Полученное значение сопоставляете с таблицей. Но линейка и рулетка – не очень подходящие приборы для измерения диаметра.

Куда более удобно измерять диаметр штангенциркулем. Причем даже в труднодоступных местах. С помощью этого измерительного прибора легко измеряют как внутренний диаметр (условный проход – Dy), так и наружный (Dh).

Более профессиональное измерительное оборудование – микрометр и сканирующие лазерные датчики. Но эти инструменты используются специалистами и стоят значительно дороже.

Для бытовых нужд хватит штангенциркуля и таблицы размеров.