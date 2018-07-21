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Как делают печать на кружках

21 июля 2018

С развитием технологий в 21 веке печать на кружке проживает свой пик. Это очень удобно, быстро и не затратно. Большое количество людей имеют и используют кружки с печатями, хотя большинство из них даже не догадываются, как производится и наносится печать на поверхность посуды в роде кружки.
Как делают печать на кружках
На https://es.com.ua/posuda/posuda-chashki вы можете заказать печать на чашках и кружках, а в этой статье описан процесс создания такой посуды.

Детали и некоторые факты, касающиеся печати на кружках

Как и говорилось выше, распространение печати на кружках напрямую связано с технологическим процессом. Так оно и есть, ибо для произведения такого действия необходима специальная технология Grawerton, с помощью которой у нас есть возможность наносить разные цветные и не только картинки и изображения на особое сублимационное покрытие, которое имеют большинство подготовленных для печати кружек.

Существует много способов и путей нанесения изображения/картинки/логотипа на чашки:

  • шелкотрафаретная печать;
  • «деколь»;
  • сублимационная печать.

Если планируется совершение печати в большом тираже, скорее будет использоваться шелкотрафаретная печать. Для того, чтобы совершить печать на более дорогостоящие изделия, используется так званая «деколь».

Но самым быстрым и недорогим способом нанесения печати на кружку является сублимационная печать, которая в свою очередь возможна только с чашкой с сублимационной поверхностью.

Как делают печать на кружках

Процесс

Итак, получается, что сублимационная печать является самым универсальным способом нанесения любого изображения, будь то просто картинка или коллаж. Это может быть керамическая или даже металлическая посуда – главное, чтобы покрытие было сублимационным.

Процесс нанесения сублимационной печати на посуду выглядит так:

  • сначала желаемая посуда сублимационного покрытия помещается в термопресс, который должен быть настроен на среднее значение давления с температурой от 190-210°С. Такая печать совершается около полутора минут;
  • макет надо отпечатать с использованием сублимационных чернил на фотобумаге (матовой), отражение должно быть зеркальным. Этот примерный вариант выдает плохую картинку с ненасыщенными оттенками, но затем после направления красителя в трансферный шар чашки, изображение обретает яркость и насыщенность;
  • далее идет фиксирование фотобумаги с полученной картинкой на самой чашке, что происходит не без помощи термостойкого скотча, после чего картинка плотно располагается к поверхности посуды;
  • полученное изделие, пока еще полностью не завершенное, надо поместить в нагретый пресс, после чего должна происходить его работа с вами указанными значениями температуры и времени.



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