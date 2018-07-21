Как делают печать на кружках

С развитием технологий в 21 веке печать на кружке проживает свой пик. Это очень удобно, быстро и не затратно. Большое количество людей имеют и используют кружки с печатями, хотя большинство из них даже не догадываются, как производится и наносится печать на поверхность посуды в роде кружки.
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Детали и некоторые факты, касающиеся печати на кружках
Как и говорилось выше, распространение печати на кружках напрямую связано с технологическим процессом. Так оно и есть, ибо для произведения такого действия необходима специальная технология Grawerton, с помощью которой у нас есть возможность наносить разные цветные и не только картинки и изображения на особое сублимационное покрытие, которое имеют большинство подготовленных для печати кружек.
Существует много способов и путей нанесения изображения/картинки/логотипа на чашки:
- шелкотрафаретная печать;
- «деколь»;
- сублимационная печать.
Если планируется совершение печати в большом тираже, скорее будет использоваться шелкотрафаретная печать. Для того, чтобы совершить печать на более дорогостоящие изделия, используется так званая «деколь».
Но самым быстрым и недорогим способом нанесения печати на кружку является сублимационная печать, которая в свою очередь возможна только с чашкой с сублимационной поверхностью.
Процесс
Итак, получается, что сублимационная печать является самым универсальным способом нанесения любого изображения, будь то просто картинка или коллаж. Это может быть керамическая или даже металлическая посуда – главное, чтобы покрытие было сублимационным.
Процесс нанесения сублимационной печати на посуду выглядит так:
- сначала желаемая посуда сублимационного покрытия помещается в термопресс, который должен быть настроен на среднее значение давления с температурой от 190-210°С. Такая печать совершается около полутора минут;
- макет надо отпечатать с использованием сублимационных чернил на фотобумаге (матовой), отражение должно быть зеркальным. Этот примерный вариант выдает плохую картинку с ненасыщенными оттенками, но затем после направления красителя в трансферный шар чашки, изображение обретает яркость и насыщенность;
- далее идет фиксирование фотобумаги с полученной картинкой на самой чашке, что происходит не без помощи термостойкого скотча, после чего картинка плотно располагается к поверхности посуды;
- полученное изделие, пока еще полностью не завершенное, надо поместить в нагретый пресс, после чего должна происходить его работа с вами указанными значениями температуры и времени.