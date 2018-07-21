Как делают печать на кружках

С развитием технологий в 21 веке печать на кружке проживает свой пик. Это очень удобно, быстро и не затратно. Большое количество людей имеют и используют кружки с печатями, хотя большинство из них даже не догадываются, как производится и наносится печать на поверхность посуды в роде кружки.



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Детали и некоторые факты, касающиеся печати на кружках

Как и говорилось выше, распространение печати на кружках напрямую связано с технологическим процессом. Так оно и есть, ибо для произведения такого действия необходима специальная технология Grawerton, с помощью которой у нас есть возможность наносить разные цветные и не только картинки и изображения на особое сублимационное покрытие, которое имеют большинство подготовленных для печати кружек.

Существует много способов и путей нанесения изображения/картинки/логотипа на чашки:

шелкотрафаретная печать;

«деколь»;

сублимационная печать.

Если планируется совершение печати в большом тираже, скорее будет использоваться шелкотрафаретная печать. Для того, чтобы совершить печать на более дорогостоящие изделия, используется так званая «деколь».

Но самым быстрым и недорогим способом нанесения печати на кружку является сублимационная печать, которая в свою очередь возможна только с чашкой с сублимационной поверхностью.

Процесс

Итак, получается, что сублимационная печать является самым универсальным способом нанесения любого изображения, будь то просто картинка или коллаж. Это может быть керамическая или даже металлическая посуда – главное, чтобы покрытие было сублимационным.

Процесс нанесения сублимационной печати на посуду выглядит так: