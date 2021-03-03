Как делается разработка сайта-лендинга

Сайты-лендинги относятся к одностраничным ресурсам, используемым преимущественно в сфере бизнеса. Несмотря на кажущуюся простоту и относительно невысокую стоимость их разработки, сам процесс не такой легкий.

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В чем сложность разработки лендинга

Речь идет не о технической стороне вопроса, так как при желании с этим можно справиться самостоятельно с помощью инструкций в интернете.

Речь именно о том, какой у страницы дизайн, информационные блоки, какой шрифт и цветовая гамма выбраны, рисунки и так далее. Это ведь маркетинговый инструмент, созданный, чтобы призвать посетителей выполнить целевое действие. Нюансов много. Практически в каждой сфере бизнеса сейчас высокая конкуренция. Большинство компаний присутствуют в интернете, используют классические сайты и лендинги.

То есть уже много конкурентов. Поэтому, перед тем, как приступать к разработке собственного одностраничного сайта для бизнеса или конкретного продукта, следует пройтись по конкурентам и посмотреть, как все сделано у них.

Это не с целью скопировать и сделать как у них. Наоборот, анализ сайтов конкурентов позволяет придумать что-то еще более интересное, что составит им конкуренцию. В рамках landing-page это сложно, но можно постараться.

Как создать сайт лендинг

Даже новичок, который вообще в этой сфере ничего не понимает, если уделит немного свободного времени, будет внимательным, серьезным и усидчивым, сможет создать свой первый лендинг. В интернете огромное количество информации, пошаговые инструкции с картинками, видео.

Важно изучить информацию о том, какие блоки должен содержать такой сайт. Обязательными являются следующие блоки:

Шапка. Необходимо представиться и предложить свой продукт.

Средняя часть. Здесь содержатся блоки, рассказывающие о продукте, его преимуществах, сравнение с конкурентами, возможностями, которые получает покупатель, информация о компании и так далее.

Призыв к действию. Можно дополнительно добавить блоки с вопросами и ответами, инструкцией и так далее.

Как бы сильно ни хотелось, перегружать одностраничный сайт обилием информации не стоит. Иначе она превратится в простыню из текста, который мало кто захочет перечитывать.

Все должно быть лаконично, четко, понятно. Лендинг должен отвечать на все вопросы потенциального клиента, а не запутывать его еще сильнее. После ее изучения, он должен захотеть приобрести этот продукт, ведь факты убедительные!