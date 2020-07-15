Как делается расторжение брака онлайн в Украине

Не всегда после свадьбы мужчина и женщина живут, как в сказке, долго и счастливо. И если все попытки наладить отношения, решить имеющиеся проблемы претерпели неудачу, принимается решение о разводе.

Если изучить статистику и результаты опросов, большинство разведенных людей утверждает, что это решение было одним из важных и лучших, которое они приняли. Не всегда работать над отношениями и ждать, что все наладиться, является правильным.

В некоторых случаях развод является главным и единственным решением. В настоящее время некоторая категория супружеских пар Украины имеет возможность ускорить и облегчить бракоразводный процесс, сделав это онлайн. Подробнее узнать о том, как развестись онлайн, можно на сайте razvod-online.com.ua.

Законно ли разводиться онлайн

Да, это законно. Иначе никто бы не смог расторгать брак таким способом и получать соответствующий документ, который подтверждает сей факт. Правда, делать это могут не все, а определенная категория людей.

Прежде чем, подавать заявку, необходимо убедиться в том, что пока еще муж и жена попадают под ту категорию супругов, у которых есть возможность развестись в режиме онлайн.

В каких случаях можно разводиться онлайн

Такая возможность есть у супругов, у которых нет несовершеннолетних детей. Можно подавать заявление не вдвоем, а кому-то одному из супругов, при условии, если второй согласен (это требуется подтвердить нотариально), пропал без вести или был официально признан, как недееспособный.

Также у супругов не должно быть имущественных претензий друг к другу. При их наличии процесс будет долгим, подразумевает использование услуг адвокатов с обеих сторон, и достаточно долгие разбирательства в суде.

Как развестись онлайн

На сайте Минюста Украины подается соответствующая заявка. Следует приложить:

скан-копию свидетельства о браке

скан-копию паспортов

сканы свидетельств о рождении общих детей

Подать заявку через сайт Минюста можно в любой украинский ЗАГС. Оплачивается государственная пошлина. После того, как заявление принято, его рассматривают в течение 30 рабочих дней. Этого времени хватит еще и для того, чтобы супруги могли отозвать заявление в том случае, если они передумали.

Если не хочется возиться со всем этим самостоятельно, можно обратиться в специализированные компании, которые предлагают помощь при расторжении брака онлайн.

Правда и данная услуга доступна только тем супругам, у которых нет совершеннолетних детей. Если решение о расторжении брака обоюдное и нет взаимных претензий, развод онлайн – самый оптимальный вариант.