Как анализировать рекламу конкурентов с помощью сервиса publer.pro?

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Всё больше людей в Интернете начинают рассматривать арбитраж, как один из путей самостоятельного заработка. Главной проблемой для любого арбитражника является поиск эффективных источников трафика. Те стратегии, которые лежат в открытом доступе, зачастую не могут обеспечить ожидаемого дохода. Чем больше арбитражников пользуется конкретной стратегией, тем меньше денег получает каждый из них (трафик распределяется между всеми).

Имеет смысл начинающим в арбитраже воспользоваться услугами специализированных сервисов в формировании собственной стратегии. В пример можно привести сервис Publer. Читатель может перейти и ознакомиться с главными преимуществами сервиса.

Особенности Publer

Среди ключевых возможностей сервиса выделяются:

возможность поиска по части рекламной ссылки;

применение таргетированных параметров в сообществах, где статистика скрыта;

готовые решения для использования в рекламной кампании;

использование рейтинга доменов лендингов или их рейтинга для тизерных статей и т.д

При помощи Publer можно выполнять анализ рекламы в VK, Instagram, TikTok, Facebook, MyTarget.

Всё, что требуется от пользователя сервиса – использовать рекламную кампанию конкурентов. Гео, тематика или социальная сеть значения не имеют. Нужно лишь найти ту рекламную кампанию, которая удовлетворяет существующим техническим параметрам.

По результатам анализа сервис выдаст готовые креативы, а также настройки таргетинга, которые можно сразу использовать в собственной стратегии арбитража.

Предлагаемый арбитражнику инструментарий

В сервисе присутствует достаточное количество инструментов для анализа рекламных компаний конкурентов. Поиск можно осуществлять по тексту поста. Также поиск можно настроить по редиректу или по анкору.

Таким образом, арбитражник может вычислить источники, которые применяются конкурентами для слива трафика с них на конкретные тизерные сети. Причём вычисляются не только популярные источники, но и нишевые.

В популярных источниках коэффициент конверсии будет минимальным, так как трафик распределяется на всех конкурентов. Прибыльная стратегия в арбитраже приносит деньги лишь до тех пор, пока в неё не придёт основная масса арбитражников.

Поиск можно выполнять по критериям ЦА, а именно: пол, возраст, география пользователя и т.д.