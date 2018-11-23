Изготовление печатей в Южно-Сахалинске

Подавляющее большинство документов в качестве доказательства наличия юридической силы располагает печатью или штампом. Без этого нельзя представить работу с документами в принципе. Даже индивидуальный предприниматель может иметь собственную печать (хотя подобное требование не является обязательным со стороны проверяющих органов). Стоит отметить, что самостоятельное изготовление печати для последующего использования (при существующей регистрации) не рекомендуется. Процесс создания в кустарных условиях не позволит получить в результате качественный оттиск.

На сайте https://tich-ri.com/ Вы сможете заказать профессиональное изготовление печатей, штампов, факсимиле. Обыватель даже не подозревает о том, что сегодня существует несколько способов создания подобных изделий. Каждый из способов располагает своими уникальными преимуществами. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с нижеприведённой публикацией.

Стоит ли переплачивать за печать?

Конечно, обыкновенная печать по цене окажется наиболее доступной. Но автоматизированный штамп в использовании позволяет экономить время. Ниже перечислены основные способы производства печатей:

лазерная гравировка;

фотополимерная печать;

вулканизация;

флеш-технология создания.

Наиболее распространённой технологией создания печатей продолжает оставаться лазерная гравировка. Всё, что требуется от профессионала – разработать макет печати в специальном программном обеспечении и подготовить основу для будущей печати.

Далее процесс осуществляется в автоматическом режиме. Конечно, оттиск у такой печати получается отменным. Но срок эксплуатации – минимальный. Распространённость использования до сих пор обусловливается ценой производства.

По технологии фотополимерной печати создать штамп с качественным оттиском тоже возможно. Но срок эксплуатации такой печати ещё ниже. Печати из резины являются наиболее долговечными. Они сохраняют предельно чёткий оттиск на протяжении многих лет активной эксплуатации.

Что такое флеш-технология создания печатей

С помощью означенного способа производства профессионал имеет возможность создавать печати различных цветов. Более того, чернила для оставления оттиска на бумаге заправляются прямо в саму печать!

Больше нет необходимости в подушечке с чернилами. Испачкать руки при постановке штампа/печати практически невозможно. Именно по этой причине многие фирмы и офисы заказывают изготовление печатей по флеш-технологии.

В видео продемонстрирован полный процесс изготовления печати: