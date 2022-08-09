На протяжении длительного времени особой востребованностью и популярностью пользуется Iphone. Не так давно был выпущен Iphone 13 pro max. Перед тем как принять решение о его приобретении, следует ознакомиться с ключевыми параметрами и характеристиками. По выгодной цене купить iphone 13 pro max в Симферополе можно в интернет-магазине gadjet-crimea.ru.
Конструктивные особенности и корпус
Смартфон Iphone 13 pro max обладает довольно комфортным размером экрана.
Благодаря тому, что ширина смартфона составляет, примерно, 78 мм, никаких проблем в процессе эксплуатации не будет.
Вес смартфона составляет около 240 г. Это немного больше, чем в остальных моделях.
Для изготовления корпуса используются только премиальные материалы. Именно поэтому эксплуатировать можно в разнообразных условиях.
Особенности экрана
При подготовке экрана используются уникальные технологии.
Именно поэтому все цвета передаются насыщено и ярко. Но при этом можно воспользоваться такой функцией, как экономия заряда аккумуляторной батареи.
Диагональ Iphone 13 pro max составляет около 6,7 дюймов.
Этого вполне достаточно, чтобы запускать игры, просматривать видео и выполнять другие действия.
Особенности процессора
В состав смартфона входит чип 5 нм, а также полупроводники.
Дополнительно в состав введены и соответствующие транзисторы, с помощью которых можно минимизировать затраты энергии.
Объем накопителя
В состав данного смартфона входит накопитель, объем которого составляет 128 Гб.
Других модификаций сейчас на продаже нет. Но данного объема вполне достаточно, чтобы хранить снимки, видео, а также дополнительные информационные данные.
Характерные особенности камеры
В состав смартфона Iphone 13 pro max входит несколько камер.
Разрешение основной камеры составляет около 12 МП. На этот год данный показатель считается относительно невысоким.
Но перед тем как сделать выбор в пользу данного телефона, следует обраащть внимание не только на разрешение, но и на то, насколько большие параметры матрицы и апертуры.
Апертура, которая входит в состав, обеспечивает соответствующее пропускание света.
То, какое количество света будет попадать через апертуру непосредственно на линзу, влияет на качество снимков.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Iphone 13 pro max, следует предварительно ознакомиться с ключевыми аспектами.
При этом покупать данную модель следует лишь у проверенных поставщиков.