На протяжении длительного времени особой востребованностью и популярностью пользуется Iphone. Не так давно был выпущен Iphone 13 pro max. Перед тем как принять решение о его приобретении, следует ознакомиться с ключевыми параметрами и характеристиками. По выгодной цене купить iphone 13 pro max в Симферополе можно в интернет-магазине gadjet-crimea.ru.

Конструктивные особенности и корпус

Смартфон Iphone 13 pro max обладает довольно комфортным размером экрана.

Благодаря тому, что ширина смартфона составляет, примерно, 78 мм, никаких проблем в процессе эксплуатации не будет.

Вес смартфона составляет около 240 г. Это немного больше, чем в остальных моделях.

Для изготовления корпуса используются только премиальные материалы. Именно поэтому эксплуатировать можно в разнообразных условиях.

Особенности экрана

При подготовке экрана используются уникальные технологии.

Именно поэтому все цвета передаются насыщено и ярко. Но при этом можно воспользоваться такой функцией, как экономия заряда аккумуляторной батареи.

Диагональ Iphone 13 pro max составляет около 6,7 дюймов.

Этого вполне достаточно, чтобы запускать игры, просматривать видео и выполнять другие действия.

Особенности процессора

В состав смартфона входит чип 5 нм, а также полупроводники.

Дополнительно в состав введены и соответствующие транзисторы, с помощью которых можно минимизировать затраты энергии.

Объем накопителя

В состав данного смартфона входит накопитель, объем которого составляет 128 Гб.

Других модификаций сейчас на продаже нет. Но данного объема вполне достаточно, чтобы хранить снимки, видео, а также дополнительные информационные данные.

Характерные особенности камеры

В состав смартфона Iphone 13 pro max входит несколько камер.

Разрешение основной камеры составляет около 12 МП. На этот год данный показатель считается относительно невысоким.

Но перед тем как сделать выбор в пользу данного телефона, следует обраащть внимание не только на разрешение, но и на то, насколько большие параметры матрицы и апертуры.

Апертура, которая входит в состав, обеспечивает соответствующее пропускание света.

То, какое количество света будет попадать через апертуру непосредственно на линзу, влияет на качество снимков.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Iphone 13 pro max, следует предварительно ознакомиться с ключевыми аспектами.

При этом покупать данную модель следует лишь у проверенных поставщиков.