Интерьерная реклама — что это и какие виды бывают
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Интерьерная реклама — что это и какие виды бывают

19 октября 2022

Содержательную информацию о товаре или услуге в текстовом или графическом виде на постоянных или временных конструкциях принято называть интерьерной рекламой.

Элементы и грамотно расположенные конструкции, акцентирующие на себя внимание посетителей, играют немаловажную определяющую роль. Профессиональное изготовление интерьерной рекламы в Самаре выполняет компания “АБВ” https://abv63.ru/.

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Задачи и функции интерьерной рекламы

Решение приобрести тот или иной товар, более 80 % людей принимает непосредственно в магазине, а не до него.

Этому способствуют интерьерные объемные или плоские вывески внутри зала. Визуальное восприятие привлекательной грамотно вписывающейся рекламы способно обеспечить:

  • Напоминание о приобретении запланированных, но по какой-то причине, забытых изделий;
  • Осведомленность о распродажах, акциях и новых поступлениях;
  • Лояльность аудитории и узнаваемость бренда;
  • Увеличение среднего чека и объем продаж;
  • Покупки незапланированных товаров.

Какие виды бывают

Сейчас реклама, кроме жилых домов, используется всегда и повсеместно.

Для ее размещения применяются:

  • Различные конструкции внутри интерьера;
  • Инструменты, предназначенные для звуковых объявлений (аудио рекламы);
  • Оформительские плакаты, открытки, визитки и др.;
  • Мультимедиа и видео реклама;
  • Промо-акции, презентации и дегустации.

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Увеличение товарооборота, являющегося основным показателем рентабельности интерьерной рекламы, зависит от: привлечения новых покупателей; напоминания о компании постоянным клиентам; правильного формирования имиджа компании в глазах клиентов.

Основные виды рекламы — информационная, брендовая, навигационная.

Информационная — это перечень продукции и услуг на выставочных стендах различных по форме и оформлению, предоставленных для более расширенного ознакомления.

Брендовая — реклама фирменного стиля определенной компании с целью увеличения известности организации.

Навигационная — реклама, которая помогает быстро и легко ориентироваться в торговом зале.

Рекламные интерьерные конструкции бывают:

    стеллажей или отдельно закрепленных букв; муляжей, воблеров, мобайлов; табличек, напольной графики; стоек, презентационных тумб; стендов, внутренних вывесок, афиш; цифровых и светодиодных экранов.

Интерьерная реклама — это удобный и многофункциональный инструмент, позволяющий с помощью большого охвата аудитории, эффективно продвигать товары и услуги.



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