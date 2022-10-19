Содержательную информацию о товаре или услуге в текстовом или графическом виде на постоянных или временных конструкциях принято называть интерьерной рекламой.
Элементы и грамотно расположенные конструкции, акцентирующие на себя внимание посетителей, играют немаловажную определяющую роль. Профессиональное изготовление интерьерной рекламы в Самаре выполняет компания “АБВ” https://abv63.ru/.
Задачи и функции интерьерной рекламы
Решение приобрести тот или иной товар, более 80 % людей принимает непосредственно в магазине, а не до него.
Этому способствуют интерьерные объемные или плоские вывески внутри зала. Визуальное восприятие привлекательной грамотно вписывающейся рекламы способно обеспечить:
- Напоминание о приобретении запланированных, но по какой-то причине, забытых изделий;
- Осведомленность о распродажах, акциях и новых поступлениях;
- Лояльность аудитории и узнаваемость бренда;
- Увеличение среднего чека и объем продаж;
- Покупки незапланированных товаров.
Какие виды бывают
Сейчас реклама, кроме жилых домов, используется всегда и повсеместно.
Для ее размещения применяются:
- Различные конструкции внутри интерьера;
- Инструменты, предназначенные для звуковых объявлений (аудио рекламы);
- Оформительские плакаты, открытки, визитки и др.;
- Мультимедиа и видео реклама;
- Промо-акции, презентации и дегустации.
Увеличение товарооборота, являющегося основным показателем рентабельности интерьерной рекламы, зависит от: привлечения новых покупателей; напоминания о компании постоянным клиентам; правильного формирования имиджа компании в глазах клиентов.
Основные виды рекламы — информационная, брендовая, навигационная.
Информационная — это перечень продукции и услуг на выставочных стендах различных по форме и оформлению, предоставленных для более расширенного ознакомления.
Брендовая — реклама фирменного стиля определенной компании с целью увеличения известности организации.
Навигационная — реклама, которая помогает быстро и легко ориентироваться в торговом зале.
Рекламные интерьерные конструкции бывают:
- стеллажей или отдельно закрепленных букв; муляжей, воблеров, мобайлов; табличек, напольной графики; стоек, презентационных тумб; стендов, внутренних вывесок, афиш; цифровых и светодиодных экранов.
Интерьерная реклама — это удобный и многофункциональный инструмент, позволяющий с помощью большого охвата аудитории, эффективно продвигать товары и услуги.