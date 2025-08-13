Инфракрасная сауна или финская что лучше

Польза сауны вполне доказана, поэтому многие хотели бы соорудить ее дома. Перед любителями встает вопрос: какую сауну выбрать? Ведь финская и инфракрасная абсолютно разные.

Как работает финская сауна

В финской сауне очень жарко — от 100 до 120 градусов, но жар сухой — всего 5-10%. Жар исходит от нагретых камней печи.

Сухой горячий воздух поднимается вверх, для постепенного прогрева люди перемещаются с нижних полок на верхние. Лить воду на камни, как в русской парной, здесь не положено. Можно только слегка обрызгать стены, чтобы получить дополнительный эффект расслабления. Желающие добавляют ароматические масла.

В отличие от влажной среды, в сухой сауне пот с тела быстро испаряется, тело не успевает перегреться, поэтому жар переносится легче. Кожа прогревается на 4 миллиметра вглубь. Тело теряет до 90% воды в виде пота и токсинов.

В финской сауне нельзя сидеть дольше 45 минут. У любителей сауны улучшается метаболизм, лучше работают желудок и кишечник. Сосуды расширяются, кровь течет свободно. Финская сауна лечит аллергии и заболевания кожи. Она успокаивает: исчезают бессонница и тревога. Повышается закалка. Растет выносливость. Отмечается благотворное действие на дыхательную систему.

Принцип работы ИК-сауны

Здесь жар совсем другой. Тепло от керамических излучателей разогревает тело до 30-60 градусов. Такая температура мягкая и комфортная. Но при этом воздух не разогревается, а лучи направленно глубоко прогревают не только кожу, прогреваются также кости, суставы, позвоночник, мышцы.

Инфракрасные лучи проходят сквозь верхний слой кожи на глубину 4 сантиметров. Пот выходит через потовые и сальные железы. Вместе с 80% воды организм избавляется от токсичных веществ. Через сальные железы уходит 20% жира – в том числе холестерина. Время потения от 20 до 30 минут.

В ИК-сауне уменьшается боль, улучшается кровообращение. Сердечники, гипертоники, люди с болезнями сосудов могут посещать инфракрасную сауну без опасений. То же касается и тех, кто с трудом переносит жару.

Под лучами сауны сосуды укрепляются, отступает риск инфарктов и тромбозов. Она лечит ОРЗ и ЛОР-заболевания. С прогреванием суставов улучшается состояние при артритах и ревматизме. В любом случае перед установкой сауны или ее посещением надо сходить к врачу и прислушаться к его совету. При некоторых заболеваниях и состояниях сауны могут навредить.