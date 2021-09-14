Китай отказался от проведения континентального чемпионата по фигурному катанию перед Олимпиадой
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Китай отказался от проведения континентального чемпионата по фигурному катанию перед Олимпиадой

14 сентября 2021

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Чемпионат должен был стать для КНР первым за 19 лет.

Китай продолжает отменять соревнования, которые должны были состояться в олимпийский сезон. В этот раз страна отказалась от проведения Чемпионата четырех континентов – континентального первенства по фигурному катанию среди неевропейских стран. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

17-22 января 2022 года – за две недели до старта Олимпийских игр в Пекине, турнир должен был принимать китайский Тяньцзинь.

В 2021-м чемпионат должен был проходить в австралийском Сиднее, но он также был отменен. Последний раз этот турнир состоялся в 2020 году в столице Южной Кореи Сеуле.

В чем причина отмены

Организаторы объяснили решение "сложной эпидемиологической ситуацией, в том числе ограничениями по передвижению, карантинными требованиями, вопросами безопасности и логистическими вызовами, которые чрезвычайно усложнили организацию события".

Сейчас Китай требует отсидеть 21-дневный карантин после въезда нерезидентов в страну, что является проблематичным для спортсменов, особенно тех, кто планирует участвовать в Олимпиаде.

"Ассоциация фигурного катания Китая, местный организационный комитет и муниципальные власти Тяньцзиня сделали все, чтобы найти решение, но в конце пришли к выводу, что, к сожалению, они не способны организовать и провести Чемпионата четырех континентов-2022", – объясняют в заявлении.

Тем не менее, ISU пока не планирует отменять соревнования и предлагает другим странам вызваться взять организацию на себя. 1 октября Совет должен принять решение относительно нового места проведения чемпионата.

Перенос турнира означает, что к началу Олимпийских игр в Пекине, который состоится 4-20 февраля, Китай проведет лишь одни соревнования по фигурному катанию – челенджер Asian Open Trophy в октябре.

В прошлом сезоне Китай провел только этап Гран-при Cup of China в ноябре 2020 года. Однако спортсмены из других стран не смогли принять в нем участие.

Что известно

  • В последний раз Китай принимал чемпионат Четырех континентов еще в 2003 году в Пекине.
  • Ранее в этом году Китай отказался от проведения этапа Гран-при по фигурному катанию Cup of China, который должен был состояться 5-7 ноября 2021 года в Чунцине. Соревнования перенесли в итальянский Турин.
  • Также страна второй год подряд отказалась от теннисного Финала WTA, который в этом году должен был принимать Шэньчжэнь. Зато он будет проходить в мексиканской Гвадалахаре.


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