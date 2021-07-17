В столице Израиля Тель-Авиве разыграли медали многоборья на Гран-при по художественной гимнастике.

Гран – при в Израиле-последний старт по художественной гимнастике перед Олимпийскими играми. Именно по итогам этих соревнований сборная Украины окончательно определится с составом олимпийской сборной.

В этом году украинская команда претерпела значительные изменения, в частности спортсменки выступают без одной из лидеров группы Валерии Юзьвяк. 21-летняя чемпионка Европы и призер чемпионата мира и Европейских игр была вынуждена закончить карьеру, когда у нее нашли рак. В конце июня Валерия завершила последний курс химиотерапии, однако возвращаться к соревнованиям не планирует из-за слишком серьезного влияния болезни на организм.

Также в состав группы в 2021-м присоединилась Ева Мелещук, которая начинала сезон еще в личной дисциплине. В прошлом году она стала шестой на чемпионате Европы, показав лучший результат среди украинок в личном первенстве.

На Гран-при группа выступала в таком составе: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Алина Мельник.

Как выступила Украина?

Украинская команда стала вицечемпионкой в групповых упражнениях, уступив лишь хозяйкам соревнований-Израилю. Третьими стали гимнастки из Азербайджана.

Для украинских "групповичек" это первая международная медаль сезона.

Гимнастки улучшили результаты по сравнению с июньским чемпионатом Европы, где они заняли шестое место в многоборье. Украинки заработали 91.45 балла в сумме: 47.3 – за упражнение с пятью мячами, 44.15 – за обручи и булавы.

А что в индивидуальных?

В личном многоборье с преимуществом почти в шесть баллов победила одна из главных претенденток на медали в Токио-2020 – израильтянка Линой Ашрам. Серебро и бронза – у белорусок Алины Гарнасько и Анастасии Салос.

Лучшей среди украинок стала львовянка Кристина Пограничная, которая заняла пятое место и установила личные рекорды сезона во всех четырех упражнениях: обруч – 25.3, мяч – 25.75, булавы – 26.05, лента – 22.8. Ее сумма – 99.9.

Украинская лидер сезона Виктория Оноприенко была близка к ней – шестое место и 99.55 балла.

Призер чемпионата мира-2019 в впраі с булавами Влада Никольченко добавила в оценках, по сравнению с чемпионатом Европы, где она финишировала 13-й, но имела несколько потерь предмета и в итоге уступила партнершам по команде – восьмое место и 97.8 балла.

Мелания Тур заняла 15-е место.

Что с Никольченко и олимпийскими квотами?

Сейчас в индивидуальной заявке на Токио-2020 от Украины указаны Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная. И несмотря на то, что основной дедлайн подачи списков истек, команда еще имеет право изменить заявку, если посчитает нужным.

Для Оноприенко и пограничной, которые чаще всего представляли Украину на международных соревнованиях этого сезона, старт в Израиле должен был показать их готовность к Играм. Зато для Власти Никольченко эти соревнования – последний шанс побороться за место на Олимпиаде. Хотя после третьего результата среди украинок в многоборье этот шанс все уменьшается.

До начала пандемии и перенос Олимпийских игр Власти была безоговорочным лидером команды и занимала четвертое и пятое места в многоборье на чемпионатах мира. Однако после карантинной паузы в 2020 году украинка начала сдавать позиции. На домашнем чемпионате Европы-2020 в Киеве Никольченко стала лишь восьмой.

Весной этого года Власти тяжело перенесла коронавирус и вернулась на международную арену только в июне. Чемпионат Европы в болгарской Варне стал для нее первым международным стартом за более чем пол года и до начала Гран-при Израиля – единственным в сезоне. Там Никольченко стала 13-й в многоборье и не прошла ни в один финал.

Гран-при, Тель-Авив (Израиль). Многоборье

Групповые соревнования

Израиль – 95.65

Украина (Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Алина Мельник) — 91.45

Азербайджан-87.6

Индивидуальные соревнования

Линой Ашрам (Израиль) – 112.75

Алина Гарнасько (Беларусь) – 106.85

Анастасия Салос (Беларусь) – 105.2

Николь Зеликман (Израиль) – 104.35

Кристина Пограничная (Украина) – 99.9

Виктория Оноприенко (Украина) – 99.55

Лора Цзэн (США) – 98.4

Влада Никольченко (Украина) – 97.8

15. Мелания Тур (Украина) – 88.15

Международный турнир, Тель-Авив (Израиль). Многоборье, 1-й день

Эвита Ґріскенас (США) – 49.65

Анна Каменщикова – Беларусь) — 47.35

Полина Карика (Украина) – 46.5

Что дальше

В субботу, 17 июля, на Гран-при состоятся финалы в отдельных видах, которые будет транслировать Федерация гимнастики Израиля.

Олимпийские соревнования по художественной гимнастике будут проходить с 6 по 8 августа.