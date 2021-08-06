15-летний украинец Среда прошел в полуфинал по прыжкам в воду на Олимпиаде-2020

Единственный украинец, которому удалось преодолеть квалификацию. Украинский прыгун Алексей Середа прошел в полуфинал прыжков в воду на Олимпийских играх в Токио. Среда был последним представителем Украины в прыжках в воду, который вышел на квалификацию.

Перед этим украинцы соревновались в четырех дисциплинах, в трех из которых — мужские и женские прыжки с 3-метрового трамплина, а также выступление Софии Лискун на 10-метровой вышке — не проходили в финал. Читайте также: Украинка Лискун — предпоследняя в квалификации Олимпиады-2020 по прыжкам с 10-метровой вишкиДля 15-летнего Среду это было второе участие на Олимпийских Играх в Токио.

В финале синхронных прыжков украинец вместе с Олегом Колодием заняли шестое место. Среда имел возможность побороться за выход в полуфинал Олимпиады-2020.

Для этого ему нужно было попасть в 18 лучших по итогам квалификационных соревнований — и это ему удалось. Как выступил Алексей Середа?В квалификации прыжков в воду с 10-метровой вышки соревновались 29 спортсменов.

Они должны были выполнить пять прыжков с разной сложностью, выполнение которых оценивали судьи.

Среда должен был стартовать 27-м в программе прыжков в воду. И после первой попытки шел в топ-3 — 15-летний украинец исполнил прыжок со сложностью 3. 2 на оценку 81. 60. В целом стартовые три прыжки Среды были достаточно успешными — около 80 баллов (второй — 79. 20 и третий, самый сложный — на 81. 00).

Допустил ошибку Среда во время выполнения четвертого прыжка. Украинец неудачно вошел в воду, за что получил лишь 40. 80 — предпоследний результат.

Но даже с этим прыжком он продолжил находиться в топ-7. Пятым прыжком Среда почти закрепил себя в топ-6.

Он показал седьмой результат раунда (76. 50), но опередил Фигейредо Перейру, который опустился на седьмое место. У среды оставался последний прыжок.

И он его выполнил на 76. 80 и удержался на шестом месте. Таким образом, среда стал первым и единственным украинским прыгуном в воду, преодолевшим квалификацию.

И продолжит борьбу за финал, имея шестой результат в квалификации — 435. 90. Кто такой Алексей Середа15-летний украинский прыгун в воду, представитель Луганской области.

Среда-2-кратный призер Евро по прыжкам в воду. На домашнем чемпионате Европы он выиграл «золото» и «серебро» в личных и синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

В 2021 году среда стал чемпионом Европы по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Что дальше, 6 августа, 04: 00.

Полуфинал прыжков в воду с 10-метровой вышки с участием Алексея Середы. Суббота, 6 августа, 09:00.

Финал прыжков в воду с 10-метровой вышки. .