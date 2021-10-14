Гроутентом называют палатку, в которой присутствует освещение и система вентиляции, а также полива, которые необходимы для культивации внутри помещения разнообразных культур.

Такая конструкция является полноценной, чтобы возможно было производить выращивание разнообразных растений в закрытой почве. Но такие конструкции могут отличаться по габаритам и форме. Гроутенты и другое оборудование для растениеводства в широком ассортименте представлено в интернет-магазине http://growell.ru.

Но, как правило, подобные конструкции применяют в совокупности с системами аэропоники или же гидропоники. По форме эта палатка напоминает квадрат.

Состоит он из алюминиевых либо же из стальных трубок, которые между собой соединены при помощи углов. Сверху конструкции присутствует материал, который обладает чёрным окрасом.

По размеру она могут быть в пределах 30 – 290 сантиметров и является светонепроницаемой. В жилом помещении эта конструкция смотрится не очень красиво.

Но и не обязательно её ставить именно в жилой комнате. Возможно размещение на чердаке либо же в гараже. В таких тентах присутствуют отверстия для проводки, а также рукава для всего необходимого оборудования. Попасть внутрь возможно через специально предназначенный проём.

Особенности

Основным положительным свойством такой конструкции принято считать полную защищённость от воздействия окружающего мира.

Создавать оранжереи самостоятельно больше не нужно будет. Помимо этого, к преимуществам также относят:

Присутствие внутри светоотражающего слоя. Благодаря ему количество света будет максимальным.

При прохождении через специально предназначенное отверстие воздушный поток попадает, а также покидает палатку. При этом наружу запахи не выходят, так как ткань воздух не пропускает.

Материал каркаса являются прочным, просто моется и не маркий.

Простота монтажа, а также компактность строения.

Конструкцию возможно перенести в иное место благодаря лёгкости изделия.

Регулировка климатических условий. Значение необходимым параметрам возможно задать в любой момент: влажность и освещение, а также свет.

Проводить работы по садоводству возможно вне зависимости от погоды.

Стоит отметить, что гроутенты могут быть разделены на несколько разновидностей.

Среди них основными являются:

Проращиватели являются специально предназначенными модулями, в которых культуры проращиваются до полного укоренения. Также их могут называть пропагаторами. Ёмкость возможно располагать в несколько уровней. Высота их не более 120 сантиметров. Это обеспечивает компактность и удобство установки.

Станции полного цикла являются настоящими помощниками для людей, которые растениеводством решили заняться серьёзно.

Тенты такого типа разделены на несколько секций, что процесс выращивания делает непрерывным. Первая нужна для вегетации, а вторая – для цветения.

В профессиональных тентах секций больше, чем в обычных. Они нужны для монтажа множественного оборудования. Рассчитан модуль каркаса на 50 кило. Материал, который натянут сверху, имеет продолжительность эксплуатации более 10 лет.

Также есть виды: хобби и эконом-класс, предназначенные под определённый вес. Благодаря гроутенту все растения имеют надёжную защиту от порчи вредителями и воздействий механического типа, а также от перепадов температурного режима и от осадков.