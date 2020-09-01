В строительстве и других работах по благоустройству территории нередко требуется щебень, и один из наиболее эстетичных вариантов – гранитный. Особенно часто используется такой щебень с фракцией 5×20, поскольку он отличается такими характеристиками, которые делают его подходящим для многих сфер применения. По доступным ценам гранитный щебень предлагает компания https://globalgruz.ru/sheben-granitniy-pokupka.

Особенности этого щебня

Материал имеет высокую температуру плавления, что значительно расширяет его сферу применения. Благодаря этому качеству, гранитный щебень существенно превосходит многие другие и отличается завидной надежностью.

Также такой материал отличается хорошей прочностью на сжатие. Вот почему многие изделия из такого щебня, будучи правильно выполненными, отличаются устойчивостью к серьезным нагрузкам, возникающим в ходе эксплуатации.

Что же до плотности, то по этому показателю гранитный щебень не знает себе равных. Ведь 2700 килограмм на кубометр действительно впечатляют. Такая высокая плотность очень полезна в разных областях, что, опять же, делает гранитный щебень очень востребованным.

Где используется такой щебень

Во-первых, такой материал активно применяется при создании тех или иных железобетонных изделий. В первую очередь он обязан этому своей прочности на сжатие, хотя и относительно доступная стоимость играет не последнюю роль.

Во-вторых, изделие используется для подсыпок оснований тротуарного покрытия и автомобильных дорог. А еще выполняется подсыпка, служащая подушкой для выполнения последующих строительных работ.

Также гранитный щебень часто используют в высокопрочных бетонах, то есть тех, класс которых B20 или более. Если перевести это в советские стандарты, получится, что гранитный щебень 5×20 может использоваться для бетонов марки М250 и более.

Есть немало других ситуаций, когда без этого материала не обойтись. Конечно, определять уместность его использования должен эксперт или их команда, чтобы не было ошибки ни в выборе материала, ни в выборе его количества.

Если требуется надежный гранитный щебень такой фракции, стоит приобретать его только в надежном месте. В противном случае можно приобрести щебень, но вовсе не гранитный, который будет лишь внешне похож на него. Вот почему так важно сначала ознакомиться с отзывами о продавце.