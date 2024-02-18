Гигиенический душ является мобильным, компактным и экономичным устройством для санузла. По сути, это смонтированный на стене возле унитаза смеситель с гибким шлангом и лейкой для гигиенических процедур в туалете после опорожнения. Придуман в виде дополнения к унитазу, как функциональная замена биде в малых санузлах.

Он особенно удобен для гигиены детям и младенцам, пожилым и людям с ограниченными возможностями. Дополнительно используется для набора воды, прочистки и помывки самого унитаза, а также поверхностей рядом. Имеет подвод горячей и холодной воды, регулятор напора и температуры воды, кнопку включения душа на лейке. Качественные услуги сантехника в Люберцах предлагает компания vip-santeh24.ru.

Выбор места и разметка

Высота установки смесителя 60-80 см, с минимальным расстоянием к унитазу. Идеально, если рядом и раковина для помывки младенцев.

В это место должны выводиться трубы горячей и холодной воды. Хорошо, когда это делается во время ремонта, до облицовки. Тогда трубы будут скрытыми. Штробы под них можно делать в штукатурке, но не в самой стене. Если плитка уложена, то трубы прокладываются на хомутах по углам между полом и стенами, и поднимаются наверх уже к смесителю.

Монтаж

В месте установки к стене дюбелями в пробуренные отверстия крепится монтажный корпус смесителя. Его входы подключаются штуцерами к трубам горячей и холодной воды.

Нужно сразу проверить герметичность соединений, пока к ним свободный доступ. Нужно пустить воду, подставив емкость. Если оба соединения не протекают, продолжать монтаж

Трубы в штробах и кронштейны смесителя в стене можно заштукатурить, выровнять с общим уровнем штукатурки.

Следующий к стене дюбелями крепится держатель лейки.

На корпус смесителя устанавливается джойстик, и декоративная панель. К выходному патрубку подсоединяется штуцер гибкого шланга лейки. Во всех штуцерных соединениях должны присутствовать резиновые (силиконовые, фторопластовые) уплотнительные прокладки. После подключения шланга к смесителю еще раз пустить воду. Проверить герметичность, включение кнопки на лейке, и регулирование температуры.

На этом монтаж закончен.

Можно приступать к отделке.

В случае, когда отделка уже выполнена, но возле унитаза есть раковина-рукомойник, тогда понадобится новый смеситель на раковину, имеющий отдельный отвод с гибким шлангом гигиенического душа.

Так получится даже более компактно и функционально. Но требуется установка нового смесителя.