На телеканале ТНТ с недавнего момента выходит уникальное шоу «Где логика?». Данная программа обладает множеством уникальных моментов, интересных поворотов.

Особенности

В данной телепередаче принимает активное участие две команды. В состав каждой команды входят довольно популярные и известные личности, а также их родственники, друзья.

В процессе игры люди пользуются только собственными мозгами.

Основная задача – это изучение тех картинок, которые демонстрируются на экране. Как только одна из команд уловит смысл, ей следует нажать на соответствующую красную кнопку.

При этом, чтобы выиграть, одной из команд нужно быстрее нажать кнопку. Только при таком подходе можно будет повысить шансы на выигрыш.

Дополнительную помощь можно будет получить от ведущего. Для этого нужно попросить о помощи. Ведущий сможет направить команду на соответствующий путь.

В процессе проведения телепередачи можно послушать уникальные и интересные шутки, довольно нестандартные, а в некоторых случаях и абсурдные размышления.

Какой приз получают игроки

Две команды, которые принимают участие в игре, могут рассчитывать на получение выигрыша.

Непосредственно участники принимают участие в том, какой именно будет награда. Что же касается ведущего, то он в обсуждении данного вопроса участия не принимает.

Бывают и те участники, которые принимают участие в игре, чтобы получить определенный выигрыш в деньгах.

Кто является ведущим

В данной телепередаче «Где логика?» ведущим считается Азамат.

Несмотря на то, что у него есть диплом инженер-эколог, по данной специальности человек никогда не работал. Благодаря тому, что у Азамата отличное чувство юмора, позитивный и артистичный склад, никаких проблем у него с ведением данной телепередачи нет.

Дополнительные особенности

Отличительная особенность данной телепередачи – это импровизация.

Именно поэтому люди, которые наблюдают за процессом с дивана, могут получить немало удовольствия, интересных моментов.

Еще одна фишка игры – это довольно интересный студийный распорядитель. Он не только оказывает помощь, но и нередко отпускает довольно ироничные шутки, касающиеся умственного потенциала.

Телепередача «Где логика» — уникальная и интересная программа, которая проверяет известных личностей на то, насколько хорошо они подготовлены, есть ли у них те либо иные знания.

Все это выполняется в довольно интересной форме.