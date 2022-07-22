Фатин – материал, который активно используют в производстве нарядной одежды. Сегодня он очень популярен. Что это за материал и где его используют рассказано в этой статье. По выгодной цене купить фатин можно в интернет-магазине sampack.store.

Что такое фатин

Данный материал представляет собой упругую и достаточно лёгкую ткань.

Для её выполнения используют особое плетение из нейлоновых и полиэстеровых волокон. В процессе её изготовления, нити завязывают в узелки, которые формируют маленькие ячейки, на подобие сот. По своему внешнему виду материал напоминает рыбацкую сеть. По степени жёсткости данная ткань может быть мягкой жёсткой или средней жесткости.

Фатин — лёгкая и упругая ткань. В процессе её производства используют необычное плетение. Осуществляется оно с использованием полиэстеровых или нейлоновых волокон. Соединяясь между собой, нитки формируют ячейки. Поэтому, внешний вид материала очень напоминает сети рыбаков. Она входит в группу ячеистых прозрачных материалов, также как и гипюр, тюль и т.д.

Ранее, фатин использовали исключительно для пошива нарядов, различных аксессуаров.

Из него часто шили изделия для проведения различных мероприятий. В недавнем прошлом этот материал являлся достаточно дорогим, поскольку получали ткань используя ручной способ. Сегодня процесс её изготовления полностью автоматизирован, в связи с чем стоимость стала доступной для большинства населения.

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Перед покупкой материала необходимо знать, что он имеет несколько степеней жёсткости:

Мягкий

Средний

Жёсткий

Материал имеет отличия и по внешнему виду. Это зависит от особенностей производства.

Он может иметь блестящим или же матовый оттенок.

Особенность материала заключается в возможности длительное время держать форму. Его не нужно часто гладить.

Где используется фатин

На ранних этапах материал был белым.

Со временем производители стали предлагать разнообразие расцветок. Яркие предпочитают приобретать для пошива нарядов для праздников. Для свадебных платьев активно используется белый фатин. Лучше всего изделие сшитое из фатина смотрится, если сочетает в себе несколько оттенков.

Также, в производстве изделий берётся во внимание степень жёсткости материала.

Например, средняя жесткость отлично идёт для изготовления подъюбников, искусственных цветов. Из мягкого материала шьют юбки и платья, которые отлично смотрятся.