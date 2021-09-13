Для того, чтобы продвигать товар, услугу, бренд сегодня активно используют интернет и огромное количество уникальных возможностей, которые он предлагает. Один из таких инструментов – это e-mail-маркетинг.

Что это такое

Email-маркетинг – это способ прямой коммуникации с клиентом.

Несложно догадаться по названию, что здесь используется рассылка писем и сообщений по электронной почте. Но это не тот надоедливый спам, о котором все прекрасно знают. Использоваться email-маркетинг может для самых разных целей. Заказать email маркетинг можно у опытных специалистов PR-агентства TrendFox.

Каждая компания и предприниматель, коммерческая или некоммерческая организация преследуют свои цели. Это может быть:

Продажа товара или услуги

Продвижение бренда

Донесение определенной информации с преследованием коммерческой или некоммерческой цели

Рассылка новостей

Информация об акциях, скидках, новых поступлениях, какие-то персональные предложения и так далее.

И здесь некоторые могут поспорить и утверждать, что все то же самое рассылается в стандартных спам-сообщениях.

Но, опять же это совершенно другое. В случае, когда речь идет о e-mail-маркетинге, рассылка осуществляется только тем, кто добровольно поделился адресом своей электронной почты и дал согласие.

Обычно, адреса получает в результате анкетирования, при заполнении специального бланка во время выдачи бонусной или скидочной карты, во время регистрации личного кабинета на сайте и так далее.

Можно поставить галочку, подтвердив свое согласие и информационную рассылку. То есть, изначально e-mail-маркетинг подразумевает отправку сообщений только тем, кто дал такое разрешение. Кроме того, в самом сообщении всегда есть ссылка, по которой получатель письма может перейти и отключить рассылку, если он больше не хочет получать их.

В любой момент, если получателю надоест или он больше не захочет получать письма от компании, можно отключить рассылку. Это тоже важно, несмотря на то, что многим кажется ошибочным. Ведь клиент отпишется и забудет про компанию, ее предложения. Это вряд ли произойдет, потому что отписка от рассылок и полная амнезия – разные вещи.

А возможность отписки позволяет повысить лояльность к компании. Человек не продолжает получать письма, которые ему не нужны или надоели.

Как работает e-mail-маркетинг

Понятно, что это рассылка писем по электронной почте.

Но, неужели она может, все-таки, отличаться от обычного спама? Разумеется, да! Спам, чтобы никто не путал, представляет собой рассылку рекламных сообщений в большом количестве и всем подряд, используя адреса электронной почты людей и компаний, которые не давали на это своего согласия. Сами адреса добываются также незаконным путем, за счет покупки каких-то слитых баз и так далее.

Email-маркетинг работает немного по-другому. Адреса электронной почты получают с согласия их владельцев, заинтересованных в товарах и услугах компании.

Часто это осуществляется во время анкетирования, когда предоставляется и другая информация, характеризующая целевую аудиторию: возраст, пол, город и регион проживания, род деятельности и так далее.

Данная информация позволяет разделить клиентов на несколько групп, а также отслеживать действия конкретных людей в плане использования продукции их продукции, объема совершенных покупок, заказов и так далее.

Эти данные можно анализировать, разделять клиентов на отдельные группы и составлять какие-то персональные предложения, которые с высокой вероятностью их заинтересуют.