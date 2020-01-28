он думал и был вознагражден идеей

Эффективное размещение наружной рекламы в условиях мегаполиса

28 января 2020

Есть специфичные способы привлечения внимания покупателей, необходимые для акцента на бренде, товаре или услуги. В городе размещение наружной рекламы предполагает использование разных мест. Стратегия зависит от длительности проводимой кампании, ее характера, задач и бюджета.

Выбор места

Есть несколько параметров, на которые стоит опираться при поиске подходящего варианта:

  • знание города;
  • опыт предыдущих размещений;
  • статистика;
  • учет интересов конкретной аудитории.

Не все виды рекламных носителей целесообразно располагать в центре города. Например, товары массового спроса оптимально продвигать в спальных районах. Эффективны щиты, лайтпостеры.

Нужно помнить, что для размещения наружной рекламы обязательно делается разрешение в «Комитете по градостроительству и архитектуре». Самая сложная процедура для определения места в Москве. Макет и технические требования зависят от площадки. Часто используются рекламные стенды, многоквартирные дома или муниципальные постройки.

Могут возникнуть проблемы при желании провести рекламную кампанию с применением части муниципального здания. Нужно быть готовым к участию в аукционах или конкурсах. Придется соблюдать и требования, устанавливаемые администрацией города к этому виду продвижения рекламы.

Для представителей бизнеса эффективным решением будет размещение на рекламном щите. Вы легко можете подогнать свой макет к нужным параметрам. Обычно заключается стандартный договор с владельцем щита, в котором детально прописываются сроки, особенности установки и демонтажа.

Размещение наружной рекламы на транспорте

Такой способ донесения сведений имеет массовое влияние. Он влияет не на целевые группы, а на население в целом. Часто применяется предпринимателями, занимающимися реализацией товаров и услуг широкого спроса. К преимуществам этого вида относится:

  • мобильность;
  • эффективность;
  • максимально широкий охват аудитории.

Для размещения информации на транспорте можно не искать собственников машин. Обычно заказ происходит через рекламные агентства, которые уже имеют договоренности. К достоинствам относится и невысокая стоимость в сравнении с видеощитами, растяжками. В качестве рекламного носителя могут выступать:

  • фуры;
  • грузовики;
  • легковушки;
  • общественный транспорт.

Особенность состоит в том, что время контакта рекламы с потребителем минимально. Поэтому создаются короткие, яркие рекламные образы. Для повышения эффективности могут применяться внутрисалонные материалы, стационарные плакаты, расположенные на остановках, вокзалах и автобусных станциях.

Помните, что наружную рекламу регулярно проверяет ФАС. Служба имеет право пересмотреть ранее полученное разрешение, отменить его. Рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Они сделают так, что рекламодатель избежит штрафов, лишних проблем, но эффективно продвинет свою компанию или товар.



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