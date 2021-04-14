В сфере рекламы и маркетинга видеоролики занимают особое место, так как являются очень эффективным инструментом. Одна из разновидностей таких роликов – дудл видео. Сфера применения у них не ограничивается только рекламой. Заказать разработку дудл-видео можно в видеопродакшн студии https://a-agency.pro/uslugi/doodle/.

Что это такое

Это видео, где все нарисовано карандашом или ручкой, что не скрывается.

Наоборот, становится изначально понятно, что это рисунки, нарисованные рукой. Более того, во многих видео эта рука появляется и рисует персонажей, различные предметы, надписи, логотипы и не только прямо на глазах у зрителя.

Получается очень необычно и увлекательно.

Почему дудл видео так популярно

На первый взгляд это может показаться примитивным и даже слишком простым, так как все просто. Не лучше ли заказать мощный, профессиональный ролик у крутого режиссера с известными актерами, либо создать его на основе высоких технологий, обратившись к программистам? Почему бы и нет?! Но, это слишком дорого и нет гарантий, что результат оправдает ожидания.

С дудл видео все проще. Создание таких роликов не стоит баснословных денег. А популярность и эффективность обусловлены психологией человека. Не только маленьким детям интересно смотреть на то, как рука художника при помощи карандаша создает рисунки.

Это приковывает внимание не только на сам процесс создания изображения, но и информацию, которую пытаются донести. Ее чуть ли не разжевывают и предоставляют в наиболее удобном для восприятия формате. Отсюда такая высокая эффективность.

В каких еще сферах можно использовать этот формат

Сфера применения достаточно обширная.

Это:

Реклама

Маркетинг

Презентации

Кино

Мультипликация

Блогинг и многое другое.

Часто такие ролики используются в качестве заставок для фильмов и мультфильмов.

Где заказать такое видео

Многие, конечно, подумают, что если руки растут из правильного места, такой ролик можно и самостоятельно сделать.

Действительно можно, но профессионально, качественно и эффектно получается лишь у единиц, если они дилетанты. Когда требуется качественный ролик в данном формате, следует обращаться в специализированную компанию, которая такие услуги предлагает.

И необязательно, чтобы она находилась в регионе, где находится заказчик. Есть интернет и все можно решить удаленно без личной встречи, если это будет проблематично для клиента.

Перед тем, как оформлять заказ, лучше навести справки о компании, изучить отзывы и ознакомиться с портфолио, чтобы оценить качество и уровень.