Сушка в специальных сушильных камерах является технологическим процессом обработки пиломатериалов. Цель этого – снижение долевого содержания влаги в древесных породах, выводя его на уровень не больше 12% или меньше. Такое состояние материалов – оптимальное для отделочных работ с деревом, и изготовления конечных деревянных изделий.

Как готовится материал

Специально сконструированные камеры создают внутри изолированные условия, при которых естественная влага древесины равномерно из нее удаляется, а структура и геометрические формы доски и бруса остаются без изменения.

В отличие от просушивания на открытом воздухе, где доску часто «ведет», она искривляется, и не пригодна для изготовления ответственных изделий. Или при обработке придется снимать материал.

Но структура в дереве после такой сушки тоже меняется, что влияет на эксплуатационные характеристики и срок службы.

В сушильных камерах удаление влаги выполняется по отработанному алгоритму в особых условиях.

Предварительно подготовленная древесина размещается в стеллажах и автоклавах. Перекладывается с пространством между досками, завозится в камеры. Изолируется от внешней среды. Автоматика поддерживает постоянную температуру внутри, а в замкнутом пространстве принудительно циркулирует воздух. Постепенный и равномерный процесс просушивания с проветриванием обеспечивает выход влаги из всей толщины материала. Поэтому структура не меняется, доски и брус не искривляются. Охлаждение тоже равномерно постепенное, чтобы исключить термонапряжения.

Преимущества сушки в камерах – скорость, отсутствие деформаций в материале.

В естественной среде дерево может сохнуть месяцы и годы, с возможными искривлениями. В камерах процесс длится несколько дней, недель. Дерево не коробится и не трескается.

Режимы обработки

Сушка может выполняться тремя способами.

В мягком режиме породы твердые или имеющие нестабильную геометрию, сушатся при 55°С один-два месяца.

Ускоренные режимы применяются с хвойными породами, у которых равномерная структура.

Поддерживается температурный диапазон – не выше 75°С. В таких условиях дерево сохнет неделю или две.

Интенсивное или жесткое просушивание применяется при срочной обработке. Такая работа возможна только с тонким материалом. Температуру выдерживают до 90°С. Длительность интенсивного процесса сушки – считанные дни. После этого продукция готова к производству готовых изделий.