Услуги интернета в дом в Гатчине обеспечивают стабильную и постоянную линию подключения к сети для вашего дома и квартиры. По сравнению с мобильным интернетом это мощные потоки трафика с высокими скоростями, устойчивой и надежной связью, которая не зависит от вышек и расстояний к ним.

А пакеты от провайдера Дом.ру с высокоскоростным интернетом и цифровым телевидением по Гатчине – это аппаратура на современной базе, и совершенное программное обеспечение.

Но главное – выгодные тарифы. Они, и лучшие льготные условия подключения – на сайте domru-gatchina.ru.

Предложения от Дом.ру

Компания идет в ногу со временем, предлагая самые актуальные и пользующиеся спросом услуги.

Интернет с оптоволоконными кабелями, обеспечивающими стабильную связь с быстрым соединением. Она бужет предоставлена всей семье с многочисленными приемными устройствами – планшетами, смартфонами, компьютерами. Все будут обеспечены мощным сигналом в любом уголке дома. Поток 1 Гбит/с, и 100 с лишним каналов цифрового телевидения. Вы сможете смотреть любимые передачи и фильмы в формате 4К без задержек. Важно, что вам помогут в технической поддержке круглые сутки и без выходных, при любой погоде.

Работа связи и аппаратуры – без сбоев и аварий, перерывов на профилактики. Для клиентов – выгодные тарифы с совсем низкими ценами:

Пакет Гига 300 со скоростью 300 Мбит/с стоит всего 425 за месяц.

У Гига 500 с пропускной способностью 500 Мбит/с цена 475 /мес.

Мощный Гига 800 – скорость 800 Мбит/с с месячной оплатой 500 /мес.

Таких цен на скоростной интернет с телевидением нет на рынке.

Учитывая бесперебойную связь на современном оборудовании с резервированием, это лучшее предложение жителям Гатчины, которое поспорит с самыми дорогими новогодними подарками по своей важности и ценности.

Как успеть подключиться

Зайдите на сайт провайдера Дом.ру, который указан в начале статьи.

Можете позвонить по указанному на странице телефону, или оставить заявку на обратный звонок в форме ниже. Грамотные и корректные специалисты подробно ознакомят с возможностями пакетов, которые вам будут предоставлены, и подробно – с условиями подписания договора на услугу домашнего интернета с пакетами цифрового телевидения.

Мастера подключат вам интернет в то время, которое вам будет удобным. У вас будет личный кабинет с удобными формами обслуживания и оплат, полезной информацией и техподдержкой. Остается наслаждаться комфортом интернет-связи.