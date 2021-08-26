День семьи, любви и верности в нашей стране с ее традиционными и консервативными ценностями, считается очень важным. Несмотря на то, что официально этот праздник появился относительно недавно, отмечают его с удовольствием, в том числе и на государственном уровне, уделяя особое внимание такой важной ячейке общества, как семья.

В 2021 году этот праздник отмечается 8 июля. Более подробную информацию про организацию Family Day можно найти на сайте агентства "DoctorTeam" https://doctorteam.ru/products/korporativ/family-day.

Как отмечают День Семьи, Любви и Верности

Многие пары, планирующие пожениться, заранее пытаются сделать все так, чтобы дата регистрации выпала именно на этот день.

Неудивительно, что большинство заявок на бракосочетание загсы получают именно в этот день. Разумеется, что всех записать в очередь не регистрацию в этот день невозможно физически, но многим счастливчикам везет. Считается, что если связать себя узами брака в этот день, семья будет крепкой, дружной и счастливой. Многие хотели бы еще и обвенчаться в этот день, но так как он выпадает на Петров пост, это невозможно.

Праздник в России отмечается на государственном уровне. По всей стране организуют тематические мероприятия. Это концерты, фестивали, чествование почетных семей, например, многодетных или проживших вместе большое количество времени.

Организуется конкурс на звание лучшей многодетной семьи. Также присуждаются награды крепким семьям, брак которых продлился больше 25 лет и не только. По федеральным каналам показывают старые советские семейные фильмы, которые любили и представители предыдущих поколений.

Отличный повод собраться всей семьей за столом и посмотреть душевное кино, которое никогда не надоедает. Что касается обычных людей, то они тоже стараются собраться всей семьей. Если такой возможности нет, хотя бы звонят своим родным, поздравляют, в очередной раз говорят о том, как они их любят.

Приметы и традиции, связанные с этим праздником

Сам праздник официально православный.

Хотя сейчас его отмечают люди самых разных вероисповеданий, потому что его суть и истина близки каждому человеку, у которого есть семья.

Квартиру и дом в этот день принято украшать букетиками ромашки и березовыми ветками.

Устраивать творческие праздники. Можно всей семьей пойти в какую-нибудь мастерскую, если записаться заранее, так как спрос большой. Либо можно дома заняться лепкой, вышиванием или чем-то еще всем вместе.

Написать, нарисовать или купить готовые тематические открытки и отправить их своим близким по почте, если они находятся далеко.

У каждой семьи могут быть свои какие-то традиции в этот день, которые они чтут и стараются передать следующим поколениям.