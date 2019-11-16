Сегодня объемы данных становятся все больше и больше, что связано с увеличением емкости носителей информации и ростом информатизации процессов.

Так что все больше набирает популярность профессия Data science, представители которой могут эффективно работать с большими массивами информации и в короткие сроки производить масштабную аналитику. Поможет освоить работу с данными на профессиональном уровне школа skillfactory.ru.

Чем занимаются специалисты Data science

Чтобы наглядно объяснить суть работы, хватит примера с обработкой таблицы в несколько гигабайт. Понятно, что строк там огромное количество. И конечно, неподготовленный человек не сможет это сделать, потому что человек своими силами в принципе не способен эффективно работать с такими объемами.

Data scientist же способен, благодаря обладанию навыками работы с программными средствами, быстро провести аналитику и сделать выводы по огромным массивам информации.

В процессе работы он эффективно рассортирует ее, проведет требуемые вычисления и в итоге предоставит заказчику искомый результат. Причем это не займет много времени.

Специалисты этой профессии получают неплохие деньги. Возможно, что зарплата составит в районе 2 000 $, только речь не о США, а об одной из стран на постсоветском пространстве, где на такие деньги можно многое купить. Так что эти люди очень хорошо обеспечены. По сути, это представители сферы IT.

Такие профессионалы требуются в различные компании, которым нужно работать с огромными объемами информации. Не обязательно это поисковые системы или крупные рекламные агентства.

Иногда на предприятие, никак не связанное прямо с IT, требуются такие специалисты. Просто потому, что все больше современных производств проходят через информатизацию. В итоге накапливаются огромные массивы данных, с которыми надо работать.

Перспективы профессии

Нельзя сказать, что любой представитель сферы IT обеспечен работой на всю жизнь. Напротив, все быстро меняется, и многим придется еще не раз переучитываться, чтобы остаться «наплаву» в этой, довольно конкурентной среде.

Однако Data science выгодно выделяется среди разных специальностей. Да, могут меняться требующиеся для работы инструменты, однако сама эта сфера никуда не должна исчезнуть.

Конечно, важно понимать, что слишком много аналитиков не нужно. Основную работу делают машины, человек просто управляет процессами и контролирует качество работы. Однако одно это требует немалых знаний и навыков, а потому грамотным специалистам будут хорошо платить еще много десятилетий, а может, и сотен лет.