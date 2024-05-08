Попкорн уже давно стал частью нашей культуры. Большинство уже не представляет себе поход в кино без перечисленного лакомства. К тому же, попкорн нравится практически всем, вне зависимости от возраста, пола и других факторов. Каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий вкус среди предложенных вариантов в кинотеатре. Однако немногие задавались вопросом, какие бывают стаканы для попкорна и как, в целом, выполняется технология их производства.

Чтобы узнать о разновидностях стаканов для попкорна и особенностях их изготовления, нужно ознакомиться с этой статьёй.

Разновидности

Стаканы для попкорна могут иметь различный объём. Люди смогут купить любую порцию, а упаковка должна вызвать желание попробовать приобретённое лакомство.

Стаканы дают возможность сохранить все вкусовые качества продукта. К тому же, они характеризуются безопасностью и экологичностью. Воздушная кукуруза остаётся вкусной и хрустящей, а емкость защищает руки от приправ и масел. Стаканы для попкорна классифицируются на следующие виды:

Круглый. Представленная тара встречается чаще всего, поскольку она считается настоящей классикой. Круглые стаканчики можно использовать для попкорна, крылышек, чипсов, наггетсов и других вкусных блюд. Главное преимущество заключается в возможности комплектовать их крышкой и плотно закрывать для предотвращения возможного рассыпания. К тому же, такую тару удобно держать в руках;

Квадратный. Они появились относительно недавно, но уже успели завоевать любовь многих владельцев ресторанов быстрого питания и кинотеатров. Это обусловлено тем, что их удобно хранить, а зонирование всех сторон позволяет разместить на стаканах данные, которые не будут смешиваться друг с другом, как в случае с круглыми вариантами. Если хочется оригинально подавать попкорн, то стоит отдать предпочтение этой ёмкости.

Особенности производства

Как правило, стаканы для попкорна производят из пищевого пластика или картона.

Наиболее популярным вариантом является именно картон, поскольку он экологически чистый и безопасный. К самым основным преимуществам картонных стаканчиков относят:

они не шуршат, что важно при просмотре фильмов;

отлично держат форму и не позволяют содержимому высыпаться;

возможность удобно носить с собой.

Стоит отметить, что при производстве не используется клей, а шов закрепляется методом пайки.

Готовая ёмкость получается достаточно жесткой для предотвращения сминания продукта и осыпания специй. Стенки такого стакана обычно расширяются кверху, чтобы его можно было удобно переносить. Верхняя кромка завальцована и не является острой, поэтому не представляет никакой опасности.