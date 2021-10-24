CRM системы – это прикладные программные системы, призванные автоматизировать взаимодействие продающей компании с массой покупателей, оптимизировать процессы продаж и сделать каждую продажу максимально эффективной. Более подробную информацию про удобную и эффективную CRM-систему OKOCRM для создания и автоматизации бизнес-процессов можно узнать на сайте https://okocrm.com/.

Функции CRM систем

Наглядно CRM системы сравнивают с матрицей, каждая ячейка которой представляет собой карточку клиента, где собирается вся последовательность действий с клиентом и все данные по этой работе.

Когда звонит клиент, система выводит на монитор все данные по предыдущим действиям С ним, и любой менеджер без затруднений может сразу работать с клиентом, при этом оперативно принимать решения с учётом уже имеющейся информации. Особенно это удобно, когда клиент ещё не определился с выбором.

Вовлечённость, информированность менеджера в истории клиента располагает его доверием к компании и помогает совершить покупку, а менеджеру даёт возможность оперативно сформировать оптимальное предложение этому клиенту, или рекомендации тому для дальнейших действий.

Вот функции, позволяющие CRM системам эффективно работать с клиентами:

Управление задачами и проектами;

Учёт заявок и сделок;

Отчётность по сделкам, клиентам и по датам работы компании;

Показатели по эффективности работы – КР

I и другие;

Учёт клиентов и услуг;

Конструктор документов;

Планирование и контроль финансов;

Интеграция с телефонией, с почтой, социальными сетями, рассылки по СМС и электронной почте;

Интеграция современных CRM систем с рассыльщиками в онлайн обучении.

Возможности CRM систем

Вот что даёт работа CRM системы каждой конкретной компании:

Автоматизация ручной работы во взаимодействии с клиентами;

Интеграция исследований рынка с оптимизацией поисковых систем, доступная только высококвалифицированным специалистам, упрощается и ускоряется в несколько раз;

Качественное улучшение торговых показателей. Повышение прибыли от продаж на 40-50% и более;

Снижение издержек и убытков минимум на 40% и более;

Скорость обработки заявок увеличивается в разы;

Увеличение объёмов продаж кратно. Вообще применение

CRM систем расширяет горизонты деятельности компании, и здесь всё зависит только от амбиций руководства и ведущих специалистов.

СRM системы максимально упрощают работу с клиентами для персонала и даже защищают от некомпетентности, минимизируют воздействие человеческого фактора и освобождают персонал компании от рутины.