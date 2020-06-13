Что значит ответственное хранение

Коммерческие структуры, деятельность которых связана с розничной и оптовой торговлей должны иметь в наличие хорошо оборудованный склад.

Складское помещение может быть построено, взято в аренду. Но есть и третий вариант – воспользоваться услугами склада ответственного хранения. Третий вариант считается самым оптимальным по капиталовложениям. Ознакомиться с подробностями услуги ответственного хранения можно по ссылке.

Что представляет собой услуга ответственного хранения

Ответственное хранение – услуга, суть которой заключается в предоставление места клиента для хранения своей продукции и товаров. Склады, которые ее предоставляют, оборудованы с учетом всех современных требований к хранению продуктов питания, бытовой техники, мебели, других видов товаров.

Для предпринимателей появление такой услуге несет ряд преимуществ. Строительство склада, его оснащение всем необходимым оборудованием, требует серьезных финансовых вложений.

Аренда склада также несет в себе значительные финансовые затраты. Но даже если арендовать склад уже полностью оборудованный, потребуется тратиться на ведение складского хозяйства, погрузочно-разгрузочные работы, логистику.

При заключении договора ответственного хранения, все эти работы будут находиться уже в ведении компании, которая эту услугу предоставляет.

Есть коммерческие организации, которым склад требуется периодически, поэтому строить или арендовать его, это значит не рационально тратить средства компании. Услуга ответственного хранения для таких компаний самый оптимальный выход из положения, когда требуется хранить свой товар определенный период времени.

Преимущества услуги

Услуга ответственного хранения обладает рядом несомненных преимуществ: