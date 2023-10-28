Что значит офсетная печать

Данный вид печать считается по-прежнему одним из популярных. По статистическим данным самих полиграфистов практически около 80% печатной продукции производится с помощью этого способа печати.

Офсетная печать в Москве выполняется типографией полного цикла "ПОЛИСЕРВИС” https://poliservis.com/service/ofsetnaya-pechat/.

Понятие и характеристики офсетной печати

Основным отличием этого вида печати является наличие так называемого промежуточного звена между краской и носителем. Она относится к категории плоской (планографической) печати, когда печатные и интервальные элементы располагаются на одном уровне.

Современные технологи разработали следующие виды офсетной печати:

Листовой офсет.

С веб-обработкой.

Одновременная печать, когда на обе стороны листа наносится изображение одновременно. Станки для такой печати называются улучшающими или двусторонними.

Офсет с переменным размером.

Печать на стальные пластины.

Бесключевая офсетная печать.

Сухая печать.

Несмотря на многообразие функциональных возможностей станок для офсетной печати имеет следующие основные элементы:

Красящий валик.

Печатный вал,

Увлажняющий валик, ёмкость для жидкости, необходимой для смыва.

Офсетный валик.

Электронный блок управления и электрический двигатель.

Систему безопасности.

Корпус.

Станину.

Область применения

В основном офсетный способ печать применяется на специализированных предприятиях таких как крупные типографии или полиграфкомбинаты. На них посредством такой печати изготавливают следующие виды продукции:

Книги.

Газеты и журналы,

Рекламные буклеты.

Плакаты.

Агитационные материалы.

Сувенирную продукцию.

Это обусловлено следующими достоинствами офсетной печати:

Офсетная печать позволяет получить высокое качество изображения.

Обеспечивает высокие экономические показатели особенно при производстве продукции большими тиражами.

Возможна как чёрно-белая, так и цветная печать.

Позволяет к основному технологическому процессу (нанесению изображения) добавить дополнительные функции, например, вырубку, фальцовку, конгревное тиснение, ламинацию и т.п.

Офсетные станки и оборудование могут иметь достаточно большие размеры, что практически не ограничивает размеры листа, на котором необходимо получить оттиск.

Из недостатков профессионалы выделяют в основном ограничения экономической целесообразности при малых тиражах, сложность и длительность перестройки оборудования, длительный период подготовки к печати, необходимость иметь в штате специалистов высокой квалификации по данному оборудованию.