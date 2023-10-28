Что значит офсетная печать
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Что значит офсетная печать

28 октября 2023

Данный вид печать считается по-прежнему одним из популярных. По статистическим данным самих полиграфистов практически около 80% печатной продукции производится с помощью этого способа печати.

Офсетная печать в Москве выполняется типографией полного цикла "ПОЛИСЕРВИС” https://poliservis.com/service/ofsetnaya-pechat/.

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Понятие и характеристики офсетной печати

Основным отличием этого вида печати является наличие так называемого промежуточного звена между краской и носителем. Она относится к категории плоской (планографической) печати, когда печатные и интервальные элементы располагаются на одном уровне.

Современные технологи разработали следующие виды офсетной печати:

  • Листовой офсет.
  • С веб-обработкой.
  • Одновременная печать, когда на обе стороны листа наносится изображение одновременно. Станки для такой печати называются улучшающими или двусторонними.
  • Офсет с переменным размером.
  • Печать на стальные пластины.
  • Бесключевая офсетная печать.
  • Сухая печать.

Несмотря на многообразие функциональных возможностей станок для офсетной печати имеет следующие основные элементы:

  • Красящий валик.
  • Печатный вал,
  • Увлажняющий валик, ёмкость для жидкости, необходимой для смыва.
  • Офсетный валик.
  • Электронный блок управления и электрический двигатель.
  • Систему безопасности.
  • Корпус.
  • Станину.

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Область применения

В основном офсетный способ печать применяется на специализированных предприятиях таких как крупные типографии или полиграфкомбинаты. На них посредством такой печати изготавливают следующие виды продукции:

  • Книги.
  • Газеты и журналы,
  • Рекламные буклеты.
  • Плакаты.
  • Агитационные материалы.
  • Сувенирную продукцию.

Это обусловлено следующими достоинствами офсетной печати:

  • Офсетная печать позволяет получить высокое качество изображения.
  • Обеспечивает высокие экономические показатели особенно при производстве продукции большими тиражами.
  • Возможна как чёрно-белая, так и цветная печать.
  • Позволяет к основному технологическому процессу (нанесению изображения) добавить дополнительные функции, например, вырубку, фальцовку, конгревное тиснение, ламинацию и т.п.
  • Офсетные станки и оборудование могут иметь достаточно большие размеры, что практически не ограничивает размеры листа, на котором необходимо получить оттиск.

Из недостатков профессионалы выделяют в основном ограничения экономической целесообразности при малых тиражах, сложность и длительность перестройки оборудования, длительный период подготовки к печати, необходимость иметь в штате специалистов высокой квалификации по данному оборудованию.



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