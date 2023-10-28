Что значит офсетная печать

Данный вид печать считается по-прежнему одним из популярных. По статистическим данным самих полиграфистов практически около 80% печатной продукции производится с помощью этого способа печати.
Офсетная печать в Москве выполняется типографией полного цикла "ПОЛИСЕРВИС” https://poliservis.com/service/ofsetnaya-pechat/.
Понятие и характеристики офсетной печати
Основным отличием этого вида печати является наличие так называемого промежуточного звена между краской и носителем. Она относится к категории плоской (планографической) печати, когда печатные и интервальные элементы располагаются на одном уровне.
Современные технологи разработали следующие виды офсетной печати:
- Листовой офсет.
- С веб-обработкой.
- Одновременная печать, когда на обе стороны листа наносится изображение одновременно. Станки для такой печати называются улучшающими или двусторонними.
- Офсет с переменным размером.
- Печать на стальные пластины.
- Бесключевая офсетная печать.
- Сухая печать.
Несмотря на многообразие функциональных возможностей станок для офсетной печати имеет следующие основные элементы:
- Красящий валик.
- Печатный вал,
- Увлажняющий валик, ёмкость для жидкости, необходимой для смыва.
- Офсетный валик.
- Электронный блок управления и электрический двигатель.
- Систему безопасности.
- Корпус.
- Станину.
Область применения
В основном офсетный способ печать применяется на специализированных предприятиях таких как крупные типографии или полиграфкомбинаты. На них посредством такой печати изготавливают следующие виды продукции:
- Книги.
- Газеты и журналы,
- Рекламные буклеты.
- Плакаты.
- Агитационные материалы.
- Сувенирную продукцию.
Это обусловлено следующими достоинствами офсетной печати:
- Офсетная печать позволяет получить высокое качество изображения.
- Обеспечивает высокие экономические показатели особенно при производстве продукции большими тиражами.
- Возможна как чёрно-белая, так и цветная печать.
- Позволяет к основному технологическому процессу (нанесению изображения) добавить дополнительные функции, например, вырубку, фальцовку, конгревное тиснение, ламинацию и т.п.
- Офсетные станки и оборудование могут иметь достаточно большие размеры, что практически не ограничивает размеры листа, на котором необходимо получить оттиск.
Из недостатков профессионалы выделяют в основном ограничения экономической целесообразности при малых тиражах, сложность и длительность перестройки оборудования, длительный период подготовки к печати, необходимость иметь в штате специалистов высокой квалификации по данному оборудованию.