Что входит в систему пожаротушения
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Что входит в систему пожаротушения

5 июля 2025

Система пожаротушения может состоять из различных компонентов. В зависимости от этих компонентов она подразделяется на разновидности. Выбор компонентов зависит от используемого вещества, которое используется для непосредственного тушения возгорания.

Сейчас перечислим основные виды компонентов, которые в совокупности составляют систему пожаротушения. Проектированием системы пожаротушения занимается компания pogaru.net.

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Основные компоненты системы

В систему тушения возгораний входят следующие компоненты:

  • Средства детектирования открытого возгорания. Это могут быть как механические, так и электрические системы извещения.
  • Способы транспортировки и распределения средства пожаротушения. Это могут быть различные сопла, трубопроводы и другие пути.
  • Насосные устройства. Это оборудование, которое обеспечивает давление при передаче вещества тушения возгорания на расстояние.
  • Запорная арматура. Сюда можно отнести клапаны, вентили и задвижки. С помощью запорной арматуры можно осуществлять управление потоком вещества которое непосредственно воздействует на возгорание.
  • Узлы управления. Это узлы, которые дают возможность управлять системами тушения, а также осуществлять мониторинг.
  • Емкость, в которой содержится вещество тушения пожара. Это резервуары различного объема.
  • Дозаторы. Это специальное высокотехнологичное оборудование, с помощью которого дозируется вещество, которое непосредственно используется при тушении открытого возгорания.

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Виды систем пожаротушения

В зависимости от использующегося вещества различают следующие виды систем:

  • Водные системы. В качестве вещества тушения возгорания используется вода. Она может быть как чистая, так и с добавками.
  • Пенные. Используется пена, которая не дает кислороду доступа к возгоранию, а также снижает температуру.
  • Газовые. В качестве средства пожаротушения используется специальный газ, который перекрывает кислород, таким образом, горение ликвидируется.
  • Порошковые. Используются для тушения возгорания источников или приборов, работающих под напряжением, щелочных металлов, горючих жидкостей или газов. Используется специальный порошок.
  • Аэрозольные. Это смесь инертных газов и твердых частиц. Распыляется в виде взвеси.

Таким образом, в статье мы перечислили основные компоненты системы пожаротушения, а также виды таких систем. Такие системы используются для тушения возгораний.



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