Что входит в систему пожаротушения

Система пожаротушения может состоять из различных компонентов. В зависимости от этих компонентов она подразделяется на разновидности. Выбор компонентов зависит от используемого вещества, которое используется для непосредственного тушения возгорания.

Сейчас перечислим основные виды компонентов, которые в совокупности составляют систему пожаротушения. Проектированием системы пожаротушения занимается компания pogaru.net.

Основные компоненты системы

В систему тушения возгораний входят следующие компоненты:

Средства детектирования открытого возгорания. Это могут быть как механические, так и электрические системы извещения.

Способы транспортировки и распределения средства пожаротушения. Это могут быть различные сопла, трубопроводы и другие пути.

Насосные устройства. Это оборудование, которое обеспечивает давление при передаче вещества тушения возгорания на расстояние.

Запорная арматура. Сюда можно отнести клапаны, вентили и задвижки. С помощью запорной арматуры можно осуществлять управление потоком вещества которое непосредственно воздействует на возгорание.

Узлы управления. Это узлы, которые дают возможность управлять системами тушения, а также осуществлять мониторинг.

Емкость, в которой содержится вещество тушения пожара. Это резервуары различного объема.

Дозаторы. Это специальное высокотехнологичное оборудование, с помощью которого дозируется вещество, которое непосредственно используется при тушении открытого возгорания.

Виды систем пожаротушения

В зависимости от использующегося вещества различают следующие виды систем:

Водные системы. В качестве вещества тушения возгорания используется вода. Она может быть как чистая, так и с добавками.

Пенные. Используется пена, которая не дает кислороду доступа к возгоранию, а также снижает температуру.

Газовые. В качестве средства пожаротушения используется специальный газ, который перекрывает кислород, таким образом, горение ликвидируется.

Порошковые. Используются для тушения возгорания источников или приборов, работающих под напряжением, щелочных металлов, горючих жидкостей или газов. Используется специальный порошок.

Аэрозольные. Это смесь инертных газов и твердых частиц. Распыляется в виде взвеси.

Таким образом, в статье мы перечислили основные компоненты системы пожаротушения, а также виды таких систем. Такие системы используются для тушения возгораний.