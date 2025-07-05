Что входит в систему пожаротушения

Система пожаротушения может состоять из различных компонентов. В зависимости от этих компонентов она подразделяется на разновидности. Выбор компонентов зависит от используемого вещества, которое используется для непосредственного тушения возгорания.
Сейчас перечислим основные виды компонентов, которые в совокупности составляют систему пожаротушения. Проектированием системы пожаротушения занимается компания pogaru.net.
Основные компоненты системы
В систему тушения возгораний входят следующие компоненты:
- Средства детектирования открытого возгорания. Это могут быть как механические, так и электрические системы извещения.
- Способы транспортировки и распределения средства пожаротушения. Это могут быть различные сопла, трубопроводы и другие пути.
- Насосные устройства. Это оборудование, которое обеспечивает давление при передаче вещества тушения возгорания на расстояние.
- Запорная арматура. Сюда можно отнести клапаны, вентили и задвижки. С помощью запорной арматуры можно осуществлять управление потоком вещества которое непосредственно воздействует на возгорание.
- Узлы управления. Это узлы, которые дают возможность управлять системами тушения, а также осуществлять мониторинг.
- Емкость, в которой содержится вещество тушения пожара. Это резервуары различного объема.
- Дозаторы. Это специальное высокотехнологичное оборудование, с помощью которого дозируется вещество, которое непосредственно используется при тушении открытого возгорания.
Виды систем пожаротушения
В зависимости от использующегося вещества различают следующие виды систем:
- Водные системы. В качестве вещества тушения возгорания используется вода. Она может быть как чистая, так и с добавками.
- Пенные. Используется пена, которая не дает кислороду доступа к возгоранию, а также снижает температуру.
- Газовые. В качестве средства пожаротушения используется специальный газ, который перекрывает кислород, таким образом, горение ликвидируется.
- Порошковые. Используются для тушения возгорания источников или приборов, работающих под напряжением, щелочных металлов, горючих жидкостей или газов. Используется специальный порошок.
- Аэрозольные. Это смесь инертных газов и твердых частиц. Распыляется в виде взвеси.
Таким образом, в статье мы перечислили основные компоненты системы пожаротушения, а также виды таких систем. Такие системы используются для тушения возгораний.