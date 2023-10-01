Что входит в ОГЭ по английскому языку

Способность получить высокие баллы по ОГЭ по английскому языку складывается из наличия знаний и умений в разных областях языка. Собственно говоря, весь экзамен и подразделяется на различные части, которые и составляют возможность понять общий уровень владения английским. Попробуем с этим кратко разобраться.

Аудирование

Первая часть ОГЭ, которая, как правило, состоит из четырёх заданий и проверяет навыки владения фонетическим восприятием.

Другими словами, требуется уметь определять звуки, определять какие буквы под этими звуками располагаются и, соответственно, распознавать отдельные слова и полностью речь.

Для того чтобы подготовится к этой части, следует тренировать навык, то есть слушать песни, блоги на английском и подобное, чтобы различать речь и отдельные слова, уметь определить смысл произнесенного.

Чтение

Достаточно небольшой, но при этом и сложный компонент.

Рекомендуется нарабатывать навык чтения для подготовки и читать:

Газеты и блоги;

Публикации в соцсетях;

Книги и рассказы.

Смысл заключается в том, чтобы грамотно разбираться в смысле письменной речи. Такой навык нужно нарабатывать.

Конечно, потребуется и иметь лексический запас. ОГЭ английский язык сборник задач поможет лучше подготовиться к экзамену.

Грамматика и лексика

Собственно говоря, при подготовке к этой части возможно также нарабатывать и навык чтения. Заданий здесь много, стоит потренироваться, в том числе, и изучить разные варианты вопросов, так сказать, с подвохом.

Тем не менее, если вы наработали лексическую базу и разбираетесь в основных темах грамматики, не особо сложно эту часть прорешать.

Письмо

Одно задание, но какое. Если кратко, то сложное...

Далеко не каждому дается умение писать на английском, некоторые имеют скованность. Для тренировки, конечно, следует нарабатывать лексику, изучать идиомы и подобное и тренироваться общением в соцсетях и другими возможными способами, к примеру, начать вести блог на английском.

Устная речь

Заключительная часть ОГЭ по английскому языку.

Потребуется показать, как вы умеете говорить. Здесь снова полезно иметь тренировку. При этом важно учитывать грамотную дикцию и произношение.

Как готовиться

В качестве основы возьмите и изучите кодификатор и спецификатор к этому ОГЭ. Разберите, какие темы требуется изучить, что следует освоить и попробуйте сделать для себя план подготовки на весь объем требуемых знаний и навыков. Вполне возможно использовать специальные тесты огэ по английскому языку.

Нужно понять, где вы имеете больше навыков и способностей и для начала точно подготовить эти части, чтобы создать как бы базу для набора баллов. После добирать баллы другими частями, для которых требуется больше тренироваться. Хорошо помочь в подготовке может огэ английский язык пособие.