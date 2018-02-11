Что входит в фирменный стиль

Продвижение любого бренда зависит от множества характеристик, среди которых раскрутка и визуальное оформление являются одними из самых важных. Поэтому многие компании уделяют особое внимание такому направлению.

Разработать качественный логотип и фирменный стиль самостоятельно практически невозможно. Эту задачу должны решать опытные дизайнеры и сотрудники специализированных компаний.

Основные компоненты

Фирменный стиль — это совокупность различных деталей, способных выделить компанию и ее продукцию среди конкурентов. Он состоит из нескольких обязательных элементов:

уникальное название. Оно не только должно привлекать, но и указывать на род деятельности компании. Поэтому к подбору названия нужно подходить очень тщательно, перебирая множество вариантов.

логотип. Качественно созданное изображение может порой полностью заменить название. Сегодня многие известные бренды практически не указывают на изделиях свое название. Люди их узнают только по логотипу.

фирменный блок, цвета и шрифт. Эти элементы используются при создании различных печатных изданий. С помощью уникальных шрифтов можно не только привлечь внимание клиента, но и выделить продукцию среди аналогичных товаров на рынке. Некоторые специалисты относят сюда и фирменную графику.

Другие элементы

Фирменный стиль включает в себя еще несколько вспомогательных атрибутов:

слоган. С его помощью передают основную цель компании. Очень важно, чтобы он был ориентирован на клиента.

рекламные персонажи. Не являются обязательными атрибутами. Но используются многими компании при проведении разнообразных акций и мероприятий.

видео- и аудиконтент. Эти атрибуты также позволяют выделиться на рынке. Качественные видеоролики смогут поднять рейтинг и уровень продаж на значительные процентные показатели.

визитные карточки. Сегодня такие изделия являются одним из способов рекламы. Поэтому компании используют карточки с оригинальным дизайном (способные складываться, превращаться в объемные фигурки и т.д.).

печатная продукция. Сюда можно отнести все от обычных буклетов или календарей, до качественных многотиражных журналов или газет. С их помощью распространяется информация об изготавливаемой продукции или предоставляемых услугах.

Фирменный стиль — это уникальность практически во всем, чем занимаются компании.