Что входит в фирменный стиль

Продвижение любого бренда зависит от множества характеристик, среди которых раскрутка и визуальное оформление являются одними из самых важных. Поэтому многие компании уделяют особое внимание такому направлению.
Разработать качественный логотип и фирменный стиль самостоятельно практически невозможно. Эту задачу должны решать опытные дизайнеры и сотрудники специализированных компаний.
Основные компоненты
Фирменный стиль — это совокупность различных деталей, способных выделить компанию и ее продукцию среди конкурентов. Он состоит из нескольких обязательных элементов:
- уникальное название. Оно не только должно привлекать, но и указывать на род деятельности компании. Поэтому к подбору названия нужно подходить очень тщательно, перебирая множество вариантов.
- логотип. Качественно созданное изображение может порой полностью заменить название. Сегодня многие известные бренды практически не указывают на изделиях свое название. Люди их узнают только по логотипу.
- фирменный блок, цвета и шрифт. Эти элементы используются при создании различных печатных изданий. С помощью уникальных шрифтов можно не только привлечь внимание клиента, но и выделить продукцию среди аналогичных товаров на рынке. Некоторые специалисты относят сюда и фирменную графику.
Другие элементы
Фирменный стиль включает в себя еще несколько вспомогательных атрибутов:
- слоган. С его помощью передают основную цель компании. Очень важно, чтобы он был ориентирован на клиента.
- рекламные персонажи. Не являются обязательными атрибутами. Но используются многими компании при проведении разнообразных акций и мероприятий.
- видео- и аудиконтент. Эти атрибуты также позволяют выделиться на рынке. Качественные видеоролики смогут поднять рейтинг и уровень продаж на значительные процентные показатели.
- визитные карточки. Сегодня такие изделия являются одним из способов рекламы. Поэтому компании используют карточки с оригинальным дизайном (способные складываться, превращаться в объемные фигурки и т.д.).
- печатная продукция. Сюда можно отнести все от обычных буклетов или календарей, до качественных многотиражных журналов или газет. С их помощью распространяется информация об изготавливаемой продукции или предоставляемых услугах.
Фирменный стиль — это уникальность практически во всем, чем занимаются компании.