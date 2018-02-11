образ жизни – креатив

Что входит в фирменный стиль

11 февраля 2018

Продвижение любого бренда зависит от множества характеристик, среди которых раскрутка и визуальное оформление являются одними из самых важных. Поэтому многие компании уделяют особое внимание такому направлению.

Что входит в фирменный стиль

Разработать качественный логотип и фирменный стиль самостоятельно практически невозможно. Эту задачу должны решать опытные дизайнеры и сотрудники специализированных компаний.

Основные компоненты

Фирменный стиль — это совокупность различных деталей, способных выделить компанию и ее продукцию среди конкурентов. Он состоит из нескольких обязательных элементов:

  • уникальное название. Оно не только должно привлекать, но и указывать на род деятельности компании. Поэтому к подбору названия нужно подходить очень тщательно, перебирая множество вариантов.
  • логотип. Качественно созданное изображение может порой полностью заменить название. Сегодня многие известные бренды практически не указывают на изделиях свое название. Люди их узнают только по логотипу.
  • фирменный блок, цвета и шрифт. Эти элементы используются при создании различных печатных изданий. С помощью уникальных шрифтов можно не только привлечь внимание клиента, но и выделить продукцию среди аналогичных товаров на рынке. Некоторые специалисты относят сюда и фирменную графику.

Что входит в фирменный стиль

Другие элементы

Фирменный стиль включает в себя еще несколько вспомогательных атрибутов:

  • слоган. С его помощью передают основную цель компании. Очень важно, чтобы он был ориентирован на клиента.
  • рекламные персонажи. Не являются обязательными атрибутами. Но используются многими компании при проведении разнообразных акций и мероприятий.
  • видео- и аудиконтент. Эти атрибуты также позволяют выделиться на рынке. Качественные видеоролики смогут поднять рейтинг и уровень продаж на значительные процентные показатели.
  • визитные карточки. Сегодня такие изделия являются одним из способов рекламы. Поэтому компании используют карточки с оригинальным дизайном (способные складываться, превращаться в объемные фигурки и т.д.).
  • печатная продукция. Сюда можно отнести все от обычных буклетов или календарей, до качественных многотиражных журналов или газет. С их помощью распространяется информация об изготавливаемой продукции или предоставляемых услугах.

Фирменный стиль — это уникальность практически во всем, чем занимаются компании.



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