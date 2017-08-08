Что такое хенгеры?

Вряд ли стоит говорить, что именно таргетированная реклама позволяет добиваться существенного притока заинтересованных клиентов. Отметим, что на ряду с рекламой в СМИ и телекоммуникационных сетях остаётся весьма привлекательный вид рекламного продвижения, который до сих пор продолжает удивлять своей эффективностью.

На сайте http://terrainfo.com.ua/korporativnaya/khengery/ Вы сможете заказать печать хенгеров. Речь идёт о специальных крючках, выполненных из плотного материала, располагающего рекламной информацией. Подобные крючки навешиваются на ручку двери, а значит могут быть применены практически всюду!

Материалы, которые используются для производства хенгеров

На самом деле материалы могут быть абсолютно любыми:

плотная бумага;

пластик;

ламинированный картон и т.д.

Всё зависит от бюджета, который выделяется на подобную рекламную компанию. Безусловно, количество места для нанесения информационной вставки ограничено. Рекламщики прибегают к весьма креативным ухищрениям, чтобы заинтересовать потенциального клиента.

Кто-то может подумать, что подобная рекламная продукция – это мусор, который даже не читается владельцами квартир, которые обнаруживают хенгер на своей двери. Это не так!

Главное – это правильным образом выполнить дизайн хенгера. К примеру, если речь идёт о предоставлении какой-либо продукции, на хенгере можно нанести скидку! То есть, при предъявлении этого хенгера во время расчёта, будет присутствовать скидка.

Где используется продвижение услуг при помощи хенгеров?

Дело в том, что при использовании подобного способа рекламного продвижения необходимо уметь грамотно выбирать целевую аудиторию. Например, необходимо осуществить привлечение клиентов к салону красоты.

Следовательно, хенгеры рекомендуется развешивать только в тех домах, которые располагаются в небольшом территориальном удалении от салона. Именно в этом случае рекламная компания будет иметь положительный результат.

Также хенгер может быть применён для раскрутки службы доставки еды. Допустим, при предъявлении хенгера можно будет получить 5% скидку на определённый сорт пиццы. Безусловно, это станет стимулом для потенциального клиента осуществить заказ.

Привлекательность вышеозначенного способа рекламного продвижения заключается в его ценовой доступности, а также высокой эффективности. Ведь хенгер достаточно компактен в отличие от раздражающих рекламных проспектов и листовок.

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В видео демонстрируется печать рекламных хенгеров: