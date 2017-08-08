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Что такое хенгеры?

8 августа 2017

Вряд ли стоит говорить, что именно таргетированная реклама позволяет добиваться существенного притока заинтересованных клиентов. Отметим, что на ряду с рекламой в СМИ и телекоммуникационных сетях остаётся весьма привлекательный вид рекламного продвижения, который до сих пор продолжает удивлять своей эффективностью.

На сайте http://terrainfo.com.ua/korporativnaya/khengery/ Вы сможете заказать печать хенгеров. Речь идёт о специальных крючках, выполненных из плотного материала, располагающего рекламной информацией. Подобные крючки навешиваются на ручку двери, а значит могут быть применены практически всюду!

Материалы, которые используются для производства хенгеров

 Материалы, которые используются для производства хенгеров

На самом деле материалы могут быть абсолютно любыми:

  • плотная бумага;
  • пластик;
  • ламинированный картон и т.д.

Всё зависит от бюджета, который выделяется на подобную рекламную компанию. Безусловно, количество места для нанесения информационной вставки ограничено. Рекламщики прибегают к весьма креативным ухищрениям, чтобы заинтересовать потенциального клиента.

Кто-то может подумать, что подобная рекламная продукция – это мусор, который даже не читается владельцами квартир, которые обнаруживают хенгер на своей двери. Это не так!

Главное – это правильным образом выполнить дизайн хенгера. К примеру, если речь идёт о предоставлении какой-либо продукции, на хенгере можно нанести скидку! То есть, при предъявлении этого хенгера во время расчёта, будет присутствовать скидка.

Где используется продвижение услуг при помощи хенгеров?

 Где используется продвижение услуг при помощи хенгеров?

Дело в том, что при использовании подобного способа рекламного продвижения необходимо уметь грамотно выбирать целевую аудиторию. Например, необходимо осуществить привлечение клиентов к салону красоты.

Следовательно, хенгеры рекомендуется развешивать только в тех домах, которые располагаются в небольшом территориальном удалении от салона. Именно в этом случае рекламная компания будет иметь положительный результат.

Также хенгер может быть применён для раскрутки службы доставки еды. Допустим, при предъявлении хенгера можно будет получить 5% скидку на определённый сорт пиццы. Безусловно, это станет стимулом для потенциального клиента осуществить заказ.

Привлекательность вышеозначенного способа рекламного продвижения заключается в его ценовой доступности, а также высокой эффективности. Ведь хенгер достаточно компактен в отличие от раздражающих рекламных проспектов и листовок.

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В видео демонстрируется печать рекламных хенгеров:



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