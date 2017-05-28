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Что такое виртуальный офис

28 мая 2017

Если у вашей компании нет необходимости иметь физический офис в стране, но нужно поддерживать контакт с клиентами, вам может понадобиться виртуальный офис.

Это набор услуг, которые выполняют все основные функции офиса (приём звонков, почты, общение с клиентами), но вам не нужно нанимать для этого целый штат сотрудников. С виртуальным офисом вам не придётся платить за аренду помещения. Также это будет большим плюсом при открытии банковского счёта – наличие офиса показывает статус компании.

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Какие функции выполняет виртуальный офис?

Для своего виртуального офиса (подробнее здесь) вы можете выбрать набор функций, который покажется вам уместным. Они могут относиться к личному общению с клиентами или к переписке. Существуют такие возможности:

  • почтовый адрес с перенаправлением почты. С абонентского ящика почта перенаправляется на тот адрес, который вы укажете;
  • телефонный номер, звонки с которого будут переадресовываться на удобный вам номер из выбранной страны. С помощью колл-центра вы сможете отвечать на звонки и поддерживать контакт с партнёрами и клиентами;
  • голосовая почта и автоответчик – все сообщения будут доставляться вам в другую страну на указанный в настройках номер;
  • секретарь – гораздо солиднее выглядит фирма, где звонки принимает не лично руководитель, а секретарь. В любой момент он может ответить на звонок и при необходимости соединить звонящего с вами;
  • другие аутсорсинговые услуги, например, бухгалтера или юриста. Эти специалисты выполнять необходимую вашей компании работу, придерживаясь правил той страны, в которой находится ваш виртуальный офис.

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Кому может быть полезен виртуальный офис?

Сфера применения такой услуги очень широкая. Виртуальными офисами пользуются и крупные компании, которые хотят расширяться и занимать рынки других стран, и новые небольшие фирмы, у которых нет надобности в большом помещении. Маленьким компаниям не придётся закупать технику для обслуживания офиса.

Также с помощью виртуального присутствия можно получить почтовый адрес в дорогостоящем районе, аренда офиса в котором не представляется возможной – вся почта будет собираться там и перенаправляться в любое удобное место.

Надёжное перенаправление всей корреспонденции и звонков обеспечат вам связь с клиентами и партнёрами. И вам не придётся лично присутствовать в городе или стране регистрации виртуального офиса. Если вы хотите уменьшить штат компании, но не потерять при этом эффективность работы, эта услуга именно для вас!



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