Что такое товарный бетон и какие виды есть

Для снижения сроков строительства и получения необходимых конструкций и элементов зданий и сооружений надлежащего качества применяют уже готовый, так называемый товарный бетон.

Более правильное его название – это бетонная смесь готовая (БГС). Такая смесь производится на специализированных предприятиях с соблюдением технологий изготовления и требований принятых стандартов. Подробная информация о бетоне доступна на сайте компании murombeton.ru.

Виды товарного бетона и основные характеристики

Производимый товарный бетон классифицируется по следующим основным характеристикам:

Составу готового продукта (количество цемента, песка, воды, щебня и различных добавок).

Плотности смеси. Они подразделяются на следующие категории: особо лёгкие, с плотностью менее 800 кг/м3, лёгкие с плотностью от 800 до 2000 кг/м3, тяжёлые от 2000 до 2500 кг/м3, особо тяжёлые у которых плотность превышает более 2500 кг/м3.

По классу прочности. Он зависит от применяемого цемента и вводимых добавок и пластификаторов. Интервал изменения составляет от В5 до В75.

Морозостойкости.

Водонепроницаемости.

Подвижности. Этот показатель характеризует способность бетона заполнять различные пустоты и щели при формировании требуемой конструкции или отдельного элемента строительного объекта.

Каждый из показателей обозначается определённой буквой латинского алфавита с числом, характеризующим этот показатель.

Например, морозостойкость обозначается F;

Удобоукладываемость П, водонепроницаемость W.

Область применения и основные достоинства товарного бетона

Товарный бетон применяется при проведении следующих видов работ:

При заливке ленточного фундамента.

Для быстрой заливки фундаментной плиты.

Для изготовления различных железобетонных конструкций непосредственно на объекте.

При заливке монолитных стен и межэтажных перекрытий.

Для изготовления маршевых пролётов лестниц и промежуточных площадок.

Для изготовления отдельных элементов заборов и ограждений.

При строительстве дорожного полотна, мостовых оснований.

Для изготовления площадок и подъездных путей на строительных площадках.

К основным достоинства этого материала относятся: