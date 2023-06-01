Что такое товарный бетон и какие виды есть

Для снижения сроков строительства и получения необходимых конструкций и элементов зданий и сооружений надлежащего качества применяют уже готовый, так называемый товарный бетон.
Более правильное его название – это бетонная смесь готовая (БГС). Такая смесь производится на специализированных предприятиях с соблюдением технологий изготовления и требований принятых стандартов. Подробная информация о бетоне доступна на сайте компании murombeton.ru.
Виды товарного бетона и основные характеристики
Производимый товарный бетон классифицируется по следующим основным характеристикам:
- Составу готового продукта (количество цемента, песка, воды, щебня и различных добавок).
- Плотности смеси. Они подразделяются на следующие категории: особо лёгкие, с плотностью менее 800 кг/м3, лёгкие с плотностью от 800 до 2000 кг/м3, тяжёлые от 2000 до 2500 кг/м3, особо тяжёлые у которых плотность превышает более 2500 кг/м3.
- По классу прочности. Он зависит от применяемого цемента и вводимых добавок и пластификаторов. Интервал изменения составляет от В5 до В75.
- Морозостойкости.
- Водонепроницаемости.
- Подвижности. Этот показатель характеризует способность бетона заполнять различные пустоты и щели при формировании требуемой конструкции или отдельного элемента строительного объекта.
Каждый из показателей обозначается определённой буквой латинского алфавита с числом, характеризующим этот показатель.
Например, морозостойкость обозначается F;
Удобоукладываемость П, водонепроницаемость W.
Область применения и основные достоинства товарного бетона
Товарный бетон применяется при проведении следующих видов работ:
- При заливке ленточного фундамента.
- Для быстрой заливки фундаментной плиты.
- Для изготовления различных железобетонных конструкций непосредственно на объекте.
- При заливке монолитных стен и межэтажных перекрытий.
- Для изготовления маршевых пролётов лестниц и промежуточных площадок.
- Для изготовления отдельных элементов заборов и ограждений.
- При строительстве дорожного полотна, мостовых оснований.
- Для изготовления площадок и подъездных путей на строительных площадках.
К основным достоинства этого материала относятся:
- Высокое качество материала, так как он производится на предприятии, с соблюдением всех правил технологического процесса с выдачей сертификата качества.
- Возможность получать большие объёмы бетона необходимой марки, что в значительной степени сокращает сроки строительства.
- Транспортировка такого бетона в специализированных машинах, что позволяет сохранить все его основные потребительские свойства.